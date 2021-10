ACTV, Alessandro Baglioni: l’Amministrazione lascia irrisolti i problemi

Da mesi segnaliamo le problematiche del trasporto pubblico, particolarmente aggravate dalla ripresa del turismo e delle attività.

Ad oggi però non è stato corretto quasi niente, e cittadini e visitatori continuano a subire disagi pesanti, oltre ai rischi derivanti dalla pandemia in corso.

In terraferma i disagi maggiori si registrano nelle ore di punta, con molte corse che risultano sovraffollate.

In laguna invece nonostante la ripresa del turismo il servizio sembra non tenerne conto.

La sospensione della linea 2 sul Canal Grande, il numero ridottissimo di mezzi serali di linea 1 e 2 (uno ogni 30′!) ed il taglio della linea 6 penalizzano particolarmente i residenti, soprattutto quelli delle isole.

Non è certo questo il modo per favorire la residenzialità nella città d’acqua!

Per questi motivi continuiamo a chiedere una netta inversione di tendenza ed un confronto in commissione per dare alla città di Venezia un servizio adeguato.

Alessandro Baglioni

consigliere comunale