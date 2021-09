A Venezia prima scuola chiusa per Covid. Si tratta dell’Istituto San Giuseppe, ai piedi del Ponte de la Guerra.

La notizia è stata diffusa oggi da La Nuova Venezia.

Alla scuola per l’infanzia è stata riscontrata positiva una bambina.

25 i bambini a casa.

Lunedì è previsto un secondo giro di tamponi.

