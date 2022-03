47 diplomati OSS con corsi IPAV: 85% già al lavoro

Nonostante la Pandemia, I.P.A.V. ha mantenuto fede all’impegnativa sfida terminata con un lusinghiero risultato. Si sono infatti conclusi molto positivamente due corsi di formazione per Operatori Socio Sanitari organizzati da I.P.A.V. tra Venezia e Mestre, uno intensivo ed uno estensivo.

La D.G.R.1124/20 ha previsto per la prima volta, in via sperimentale, un percorso formativo intensivo con una diversa strutturazione dell’erogazione della didattica per far fronte al perdurare della pandemia. La gestione delle 480 ore teoriche in FAD ha richiesto un maggiore carico di lavoro per il nostro ente formativo e uno sforzo da parte degli allievi che hanno seguito le videolezioni organizzate su un fitto calendario con una media di 36 ore settimanali. Tuttavia, nonostante le criticità riscontrate, la conclusione è avvenuta nei tempi previsti dalla D.G.R. senza usufruire della possibilità di proroga proposta dalla Regione Veneto agli Organi di Formazione coinvolti.

Il corso, che ha preso il via il 18 dicembre 2020, si è concluso il 9 settembre scorso con una media di presenza degli allievi sulle 1000 previste del 99,7%.

Il titolo di O.S.S. è stato conseguito positivamente da 27 allievi, su 30 iscritti al corso, che sono stati valutati da una commissione esaminatrice incaricata dalla Regione Veneto con un voto medio in sede di esame di 79,19/100.

Il corso estensivo, iniziato anch’esso a fine dicembre 2020, si è invece concluso lo scorso 16 febbraio. Gli allievi hanno potuto beneficiare di una parte della didattica in presenza nelle modalità stabilite dall’ufficio Formazione della Regione Veneto. La positiva collaborazione di tutti i tutor aziendali degli enti convenzionati con il nostro organismo di formazione ha permesso agli allievi di ricevere una buona preparazione pratica.

La Commissione esterna ha valutato positivamente 16 allievi ammessi all’esame finale sui 18 iscritti al corso. Il voto medio ottenuto in sede di esame è stato di 87,56/100.

I membri delle commissioni hanno elogiato il lavoro svolto da IPAV ed in particolare l’attenzione dimostrata verso l’allievo, tra cui come elemento valorizzante le presentazioni fatte alle commissioni esaminatrici per ogni iscritto prima del suo ingresso in aula virtuale per lo svolgimento dell’esame.

Successivamente all’acquisizione del titolo di O.S.S. il 85,7% degli allievi diplomatisi è stato contrattualizzato in diverse realtà del territorio.

IPAV è, fin dalla sua costituzione, Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Veneto ed ha proseguito le attività sino ad allora avviate dall’IRE di Venezia. Attualmente è l’unico Ente Pubblico ad erogare percorsi formativi per O.S.S. nel territorio dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, ed uno degli unici due in tutto il territorio regionale.

La cerimonia di consegna degli attestati finali si è svolta martedì 22 marzo alle ore 15.30 presso il Teatro Mabilia c/o il Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti di Mestre, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione di I.P.A.V. erano presenti il presidente Luigi Polesel e la consigliera Federica Zago. È seguito un brindisi conviviale.