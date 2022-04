Vuoi il clima acceso oppure la pace :” Entrambi sono possibili Presidente ?”. Lettere

Draghi ha chiesto agli italiani se preferiscono la pace o l’aria condizionata. Sinceramente non ho capito la domanda, forse perché non sono troppo intelligente come gli amici “della sinistra “. Però so che salva la vita a tante persone che altrimenti col caldo e l’afa creperebbero dal caldo e non è fantasia. Gli anziani poi non sono gli unici a non sopportare il caldo .

Qualsiasi stupido ma dotato di un minimo di intelletto ti risponderebbe che vorrebbe la pace in tutto il mondo, dato che a parte a Putin, vedere teste mozze e cadaveri sventrati in giro per le città mi pare non piaccia a nessuno. Il punto è che grazie a una gestione miope di Verdi e grillini ora rischiamo di ritrovarci col culo al freddo e al caldo visto che non ci sarà energia per far andare i condizionatori. Dovremmo inventarci qualcosa anzi già qualche politico di “fronda di sinistra “ ha consigliato di docciarsi meno e magari mangiare più scatolette per non consumare energia elettrica e gas.

Stiamo pagando anni di ostinati No a qualsiasi tipo di estrazione e produzione di gas nostrano, che tra l’altro lo acquistiamo da altri ,tipo dalla Croazia che lo estrarre sempre dallo stesso Mare Adriatico ,il nostro mare ,andiamo bene .

Non solo. Senza il gas di Vlad, rischiamo anche di perdere posti di lavoro. Non l’ha detto Nostradamus. L’ha scritto il ministero dell’Interno nel Def, il documento di Economia e Finanza .Si avete capito proprio cosi’ è scritto nero su bianco cosa ci costerà in termini economici occupazionali .

Si parla di 570 mila posti in meno. E 75 miliardi di Pil, praticamente siamo in caduta libera . Draghi ancora una volta ha lanciato il suo “whatever it takes”, dicendo che farà tutto quello che sarà possibile fare per aiutare famiglie e imprese già prese con le pezze al sedere da rincari e quant’altro. Sederi che saranno sempre più sventrati perché a mano a mano che la guerra si farà sempre più cruenta, aumenteranno le sanzioni al fine di indebolire la Russia. E a mano a mano che aumenteranno la sanzioni, si indeboliranno gli altri Paesi. Soprattutto quelli che ciucciano il gas di Putin.

Un cane che si morde la coda insomma ,ma per la sinistra italiana tutto ciò non “corrisponde al vero “ le sanzioni fermeranno la Russia ,peccato che attualmente a livello europeo noi italiani stiamo pagando il “conto più salato “ oltre che ad essere diventati un Hub di accoglienza internazionale ,al nord arrivano mamme e figli profughi di guerra ,al sud giovinotti in forza che non scappano da nessuna guerra ,ma cercano un “alloggio gratuito “ a spese degli italiani ,ma sono la nostra “ricchezza” il nostro futuro per il domani.

bragatto gianluca

caorle (ve)