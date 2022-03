Roberto Ferrucci presenta il nuovo libro: “Storie che accadono” alla Toletta

Martedì 29 marzo, alle 18 , presso lo SpazioEventi della Libreria Toletta a Dorsoduro 1134 (Fondamenta di Borgo, alle Eremite, a due minuti dalla storica libreria), Roberto Ferrucci presenta il suo nuovo libro Storie che accadono, People edizioni, con Tiziano Scarpa e Giuseppe Civati.

L’accesso, contingentato, sarà consentito soltanto con Super Green Pass e mascherina Ffp2: si raccomanda la prenotazione a:

[email protected]

Prima, però, dalle 16, alla Toletta, l’autore incontrerà amici e lettori per due chiacchiere, un brindisi, qualche riflessione sulla scrittura.

Il libro

Tutto ha inizio a Lisbona. Il tram numero 28 conduce l’io narrante e la sua compagna al cimitero dove sono custodite le ceneri dello scrittore italiano Antonio Tabucchi. Lasciano un biglietto sulla sua tomba, ed è il pretesto per ritornare sul corso di una storia di amicizia. «Le storie non iniziano né finiscono, ma accadono», ha scritto Tabucchi, una frase che sta alla base di questo libro. E lì, dentro al tram numero 28 che attraversa il cuore di Lisbona, saliranno e scenderanno le storie accadute insieme a Tabucchi, si apriranno pagine dei suoi libri, si ascolteranno le sue parole. E sarà come se quel tram variasse il suo percorso, passando per i luoghi e le città vissute da Tabucchi. Oltre a Lisbona, si passa per Vecchiano, nella sua casa natale, dove avviene l’ultimo incontro fra i due, e poi Parigi, l’appartamento in rue de l’Université. Un viaggio dentro la vita e le opere di uno dei più grandi narratori italiani, ma anche un viaggio dentro la scrittura e il mestiere di scrittore. Evocando la loro amicizia, Roberto Ferrucci traccia un ritratto intimo di uno dei più grandi protagonisti della cultura europea