Cade e batte la testa, in coma signore residente a Lido

Un uomo, residente a Lido, è ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale dell’Angelo di Mestre.

Una sfortunata disgrazia è all’origine del ricovero.

L’uomo, un 85enne molto conosciuto nell’isola, è sceso dalla sua auto per pochi attimi per fare un prelievo al bancomat del Gran Viale S. M. Elisabetta.

Dopo aver parcheggiato e dopo aver compiuto pochi passi è caduto rovinosamente a terra.

Come sempre in questi casi, non è chiaro se la persona abbia avuto un malore che ne ha causato la caduta, oppure se si sia trattato di una caduta accidentale, forse di un inciampo, che ha provocato i danni maggiori.

L’unica cosa certa è che in quelle ore faceva molto caldo.

Sfortunatamente l’uomo, cadendo, avrebbe sbattuto la testa contro il selciato in maniera molto forte e questo è risultato il problema più grave.

L’85enne è ora ricoverato in rianimazione dell’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove viene mantenuto, in prognosi riservata, in coma farmacologico.

E’ già stato sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione dell’edema cerebrale.

I soccorsi, al momento dell’incidente, sono stati immediati. Subito accorsi alcuni passanti, è stata fatta intervenire l’autoambulanza del Punto di Primo Intervento dell’ex Ospedale al Mare.

Poi il trasferimento all’Ospedale Civile di Venezia, dove pare ci sia stato un aggravamento delle condizioni, tanto che il Pronto soccorso ha deciso il trasferimento a Mestre.