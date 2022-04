“A Venezia spariti i prezzi dagli stazi dei taxi, le contrattazioni sono vergognose”. Lettere

Devo far notare che purtroppo da alcuni mesi sono state rimosse da tutti gli stazi di Venezia le informazioni tariffarie del servizio taxi acqueo, che peraltro erano molto ben dettagliate ed argomentate.

Ora le tariffe sono solo a livello contrattazione, a seconda del mercato, dell’umore del motoscafista o – raramente- delle forza persuasiva dell’utente.

Ad un mio parente, palesemente disabile, giorni fa e’ stato negato la riduzione, faticosamente concordata in sede comunale, del 20% sul tratto Lido – Ferrovia.

Come mai l’amministrazione comunale non interviene per ripristinare un minimo di trasparenza e correttezza nell’ informazione all’utenza?

Perché dobbiamo sempre dare questa immagine cialtrona e un po’ truffaldina della nostra comunità?

Qualche volta mi sono trovato testimone, mio malgrado, di contrattazioni imbarazzanti sulle tariffe da concordare anche con soggetti residenti.

Perché quello che in una normale città italiana è palesemente accettato e condiviso, a Venezia deve sempre essere “contrattato” in stile medio-orientale?

Con molta fatica sta ripartendo il turismo anche a Venezia, vogliamo dimostrare una buona volta che il fermo legato alla pandemia ci ha fatto riflettere e modificare norme e comportamenti a volte poco professionali ( per usare un eufemismo)?

Chiedo che le autorità competenti ed i media di informazione locali si attivino per far ristabilire quanto prima quella trasparenza e legalità sempre più carenti nella nostra città.

Grazie per l’attenzione

Paolo Scarpa