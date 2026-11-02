Prezzi dei carburanti: il Mimit registra un lieve calo, benzina self a 2,011 €/l

ROMA, 31 ottobre 2026, 10:34 — Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto un leggero calo dei prezzi dei carburanti sulla base dei rilievi dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit.

Secondo i dati pubblicati oggi, il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,011 euro al litro per la benzina e a 2,242 euro al litro per il gasolio. I valori di ieri erano rispettivamente 2,012 euro al litro per la benzina e 2,248 euro al litro per il gasolio.

Sulla rete autostradale il prezzo medio in modalità self service risulta invece di 2,036 euro al litro per la benzina, confermato rispetto a ieri, e di 2,288 euro al litro per il gasolio, contro i 2,292 euro al litro registrati nella rilevazione precedente.