Piccole scosse di terremoto questa mattina percepite al Nord

Scosse di terremoto questa mattina percepite nel Nord Italia. L’ultima scossa di qualche attimo fa si è verificata alle 10.17. Secondo le prime informazioni l’evento si sarebbe verificato in Croazia con una intensità relativamente bassa, inferiore ai 2 gradi. Maggiori informazioni saranno rese note nei prossimi minuti.

Il terremoto di metà mattina non è stato l’unico evento che si è verificato oggi. Al Nord, infatti, alle 5 e 16 minuti (ora italiana) si è verificata un’altra scossa che è stata percepita da diverse persone. In questo caso si è trattato di una intensità di 3.1 con localizzazione a 45 Km. da Genova e ad una profondità di 5 Km. .

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala invece alle 5.27 un fenomeno di intensità 2.8 nella zona della Costa Romagnola meridionale, ad una profondità di 4 km. .

Eventi, come detto, di lieve entità, in qualche caso neanche rilevati da siti che si occupano di movimenti sismici. Non si hanno pertanto notizie di danni a persone o cose, ad eccezione di qualche attimo di apprensione.