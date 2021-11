“I pescatori corretti sono pochi, ha ragione Striscia”. Lettere

Mercato Ittico Chioggia: Striscia la Notizia e documentari sono “Tiro al piccione”? Eh no, non diciamo fesserie!

Scrivo in seguito all’articolo del presidente del mercato ittico di Chioggia:

“Striscia la Notizia descrive pesca a Chioggia come attività criminale”.

Striscia la Notizia e documentari sono “Tiro al piccione”? Eh no, non diciamo fesserie e non si tenti di attaccare chi tenta di tutelare il mare e la sopravvivenza della pesca! E’ inutile prendersi in giro e difendere l’indifendibile…!

I pescatori corretti sono pochi e a rischio proprio per le attività proprio criminali di molti altri che praticano devastazioni dei fondali con lo strascico, pesca di vongole e caparossoli in aree inquinate, misure del pescato sotto il minimo consentito e quantità oltre il consentito, uso dei rastrelli vibranti, pesca sotto costa (pure al Lido di Venezia a pochi metri dalle dighette), vendita ai ristoranti di vongole pescate a Marghera senza certificato, messo poi assieme a quelle con certificato di controllo sanitario…

Ma chi volete darla a bere? A un veneziano D.O.C.? Sono decenni che si assiste a tali devastazioni, alla pesca a luci spente per eludere i controlli, a vere battaglie navali come pirati con tentativi speronare i natanti di Finanza e forze dell’ordine!

https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/foto-e-video/2014/05/20/fotogalleria/vongolari-e-finanza-la-battaglia-navale-in-laguna-1.9265236

Non vi bastano articoli, foto e video?

Mio padre, pescatore sportivo da decenni, ne ha viste di tutti i colori, specie di notte, sia in mare che in Laguna!

Mi spiace, ma tra la parola di scienziati, registi, giornalisti come la Gabanelli, biologi, e quella di chi tenta di speronare le forze dell’ordine e devasta mare a laguna compromettendo il suo stesso futuro, io credo ai primi!

Se davvero a Chioggia si vuole tutelare la pesca regolare, incarichino agenzie di investigazione per stanare i criminali del mare.

Ci si augura infine che le nuove tecnologie non usino solo il 5G per vedere i film sul telefono e pure per spiare i cittadini tramite gli smartphone, ma anche a mettere fine a questa indecenza che mete a rischio il futuro del mare e della pesca, e si spera che le istituzioni facciano controlli più diffusi, strategici, capillari e severi ed inaspriscano le pene per i devastatori.

Prof. Fabio Mozzatto – Veneziano

continua a leggere dopo la pubblicità

» leggi anche: “Striscia la Notizia descrive pesca a Chioggia come attività criminale”. Lettere

» leggi anche: Vongole pescate rastrellando il fondale: chioggiotti fermati dai carabinieri