Perchè non sono più su Wikipedia. Di Davide Camera

Semplicemente perché la mia voce, peraltro non inserita inizialmente da me, è stata cancellata, dato che evidentemente non attiene alle linee guida dell’enciclopedia on line, dove paradossalmente ho invece trovato anche una voce legata all’organo maschile, che ho notato che qualcuno propone per la modifica ma non per la cancellazione…

Bizzarrie di un’enciclopedia che è utilissima per noi giornalisti per risalire alle biografie, ma che dal momento che ha molti autori, contiene anche qualche perla.

Ma tant’è: del resto c’è chi ha espresso dubbi, ad esempio, anche sulla presenza di Monica Gasparini del Tg 5 nelle pagine dell’enciclopedia.

Oltretutto, ho visto che esiste qualche sito che fa il verso a Wikipedia usando ironia a palate nella medesima impaginazione, e questo significa che nell’immaginario collettivo, malgrado la buona volontà di chi opera nella community, non è ancora considerata alla stregua di una Treccani.

In ogni caso me ne farò una ragione: 30 anni di mestiere possono non bastare per avere la dignità di una voce “enciclopedia aperta della rete”. In ogni caso, visto che probabilmente non vincerò mai il Pulitzer e difficilmente arriverò a testate notissime, va bene così, dato che godo di buona salute… facendo i debiti scongiuri…

Se invece la mia carriera dovesse subire un’improvvisa quanto al momento difficile impennata… beh, a quel punto sarò io, personalmente, a cancellare eventuali voci enciclopediche che mi riguardino… senza alcuna animosità , sia chiaro. Ma va bene così.

Davide Camera

[Redazione, data pubblicazione: 07/03/2008]