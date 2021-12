Quando i no vax finiscono in ospedale e cambiano idea sul vaccino. Di Andreina Corso

Aumentano di giorno in giorno le persone contrarie al vaccino, colpite dal Covid, che dopo un’esperienza ospedaliera traumatica scelgono di vaccinarsi e cercano di convincere gli altri a fare altrettanto.

Quando la malattia ancora non ti tocca, quando ti è sconosciuta la sofferenza che il Covid può provocare, quando ti senti talmente forte da ignorare le precauzioni, gli avvertimenti. Quando neppure la morte degli altri ti convince a vaccinarti, quando intraprendi una lotta impari con il contagio e ti senti un leone imbattibile.

Quando ti convinci e convinci gli altri a imitarti in virtù di quella che chiami libertà, quando l’accanimento sfiora l’ingenuità nelle sue forme profetiche e le piazze si riempiono insieme a te di quelli che accusano medici e vaccinatori di dittatura sanitaria.

E quando il virus ti viene a trovare, ti contagia, ti ammala, ti porta in ospedale, ti fa patire e sei fortunato se ne esci vivo. Quando guarisci e ti mancano le forze, quando ti rendi conto che a causa sua potevi perdere tutto, la libertà, la rabbia, la battaglia: e persino la vita.

E poi il ripensamento nella meditazione di quel che ti è successo, ti porta ad abbandonare le convinzioni che avevi sostenuto con energia prima di questa esperienza. E ti convinci, anche se non ti hanno usato certo le buone maniere, i dolori che hai patito, insieme alla paura. Ti convinci al vaccino e ora vuoi persuadere gli altri, quelli che la pensavano come te, a fare altrettanto.

Questa esperienza è stata vissuta anche da Lorenzo Damiano, presidente dell’Associazione Cattolica Pescatori di Pace, convinto sostenitore no green pass del trevigiano, che è stato contagiato durante un viaggio a Medjugorje. Una settimana trascorsa in terapia sub intensiva all’ospedale di Vittorio Veneto, a causa di una grave polmonite, l’ha convinto a sostenere l’inoculazione e a rivedere i giudizi impietosi che aveva rivolto a sanitari e operatori che praticavano il vaccino.

Quando si sta male, non è più tempo di processi. Quando la malattia ti viene a trovare, finisce con l’occupare il tuo corpo e la tua mente, tutto cambia nel sentire di una persona. E quel che spiace è che questo dolore questa paura, si potevano evitare.

Come da evitare è quell’odioso ‘te l’avevamo detto’, perché ognuno fa i conti con se stesso, le proprie credenze morali e religiose, le informazioni che possiede o non possiede, la forza che ha o che non ha insieme alle ragioni della consapevolezza.

Difficile entrare nell’interiorità di una persona che rappresenta un mondo unico, illeggibile e in un certo senso, inaccessibile. “A volte bisogna passare per la porta stretta per capire le cose come sono” ha ammesso Lorenzo Damiano in una sua riflessione, nel ringraziare i medici e i sanitari che gli hanno salvato la vita.

La stessa esperienza l’ha vissuta il ciclista vicentino Filippo Pozzato, ancora molto provato dopo l’esperienza ospedaliera. Non si era vaccinato perché si sentiva forte ed era convinto che il virus non lo avrebbe toccato. Ora anche lui raccomanda agli amici di desistere dalle loro posizioni negazioniste. E tante altre situazioni ancora hanno riguardato il cambiamento di rotta di chi, sprovvisto di difesa vaccinale, è stato colpito dal Covid.

Quel che emerge da tutta questa enorme vicenda esistenziale che da quasi due anni tiene in bilico le nostre fragilità, è che l’uomo è piccolo, inesistente, quasi, di fronte alla forza di una pandemia che ha sconvolto il nostro vivere e sentire. E che ci induce a difenderci come possiamo da qualcosa di invisibile che minaccia ogni sicurezza, da qualcosa di inavvertibile che preme sulla nostra malinconia nel constatare la fragilità della debolezza umana.