Mere Õie Kalle firma le copie dei suoi libri alla Libreria Acqua Alta di Venezia

Firmacopie con la giovane scrittrice Mere Õie Kalle alla Libreria Acqua Alta di Venezia. L’appuntamento è per giovedì.

Giovedì 9 settembre dalle 14.30 alle 18:30, infatti, la Libreria Acqua Alta ospiterà la giovane scrittrice estone Mere Õie Kalle per il firmacopie dei suoi due romanzi fantasy, “La pietra di Conohiil. In cerca delle domande giuste” e “Sierf. Le regole cambiano”, entrambi editi da Planet Book.

Mere ha quasi tredici anni, e con la famiglia si è trasferita in Italia tre anni fa.

Nata non vedente, ora ha acquisito il 30% della vista per un occhio e il 3% per l’altro.

Nonostante i problemi di vista, ama scrivere poesie e racconti, e leggere molto.

Ama anche viaggiare con la fantasia ed è molto talentuosa; sa creare storie originali, complesse, con personaggi accattivanti e mai banali.

È un’autrice fantasy molto promettente e sensibile.

La pietra di Conohiil. In cerca delle domande giuste

L’arcipelago di Conohiiglia, creato dal drago Conohiil, nasconde in sé segreti, pericoli e misteri conosciuti solo da pochi tra uomini, piante e animali. Una ragazza coraggiosa, Her, il suo piccolo animale, Tig, e l’enigmatico Renn, intraprendono un viaggio alla scoperta di questo meraviglioso e sorprendente mondo, alla ricerca delle domande giuste, e non delle risposte che tanto avrebbero da svelare sulla loro vera natura e sul significato delle loro vite. Un’avventura magica da leggere tutta d’un fiato, che insegna l’importanza della vera amicizia e delle radici da cui ciascuno di noi proviene.



Sierf. Le regole cambiano

Elisa è nata cieca e scandisce le sue giornate tra la scuola, dove viene quotidianamente esclusa e bullizzata dai compagni di classe, e le attività ricreative con Matheo, Mirco e Anabel, i suoi amici, anche loro speciali perché portatori di handicap. Il solo momento in cui riesce a vedere è di notte, durante il sonno. Ad attenderla nei sogni è il magico mondo di Sierf, le cui avventure – tra draghi, elfi, fenici e unicorni – la renderanno ancora più consapevole della forza che ha dentro di sé e delle possibilità che si celano dietro ai suoi (apparenti) limiti fisici. Romanzo di un’autrice tanto giovane quanto consapevole e fantasiosa, “Sierf – Le regole cambiano” è capace di instillare nel lettore il messaggio di quanto sia importante accettarsi per come si è, impegnandosi per vedere il mondo e gli altri sempre a colori.