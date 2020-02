Soccorsi in un bar cinese di Marcon, nessun allarme

Aggiornamento ore 10.00.

I soccorsi che hanno preoccupato passanti e cittadini di Marcon questa mattina prima delle 7 sono dovuti ad una tentata rapina.

Il fatto ha visto un rapinatore affrontare il titolare del bar per farsi consegnare l’incasso. Il gestore ha tentato di fare resistenza ma è stato colpito dal malintenzionato.

Il titolare del bar di nazionalità cinese è stato poi soccorso e trasportato all’ospedale dopo che il ladro ha fatto perdere le proprie tracce.

Vengono smentite pertanto ufficialmente le voci che parlavano di un morto in un bar cinese di Marcon e in maniera assoluta che il fatto sia riferibile in qualsiasi modo al coronavirus.

Tali voci sono risultate assolutamente infondate.

Notizia di lunedì 17/02/2020 ore 07.00

Giungono in redazione diverse segnalazioni di persone preoccupate per un decesso avvenuto pochi minuti fa a Marcon.

Il decesso, viene riferito, si è verificato in un bar gestito da cittadini cinesi.

La preoccupazione di passanti e residenti è aumentata in maniera considerevole quando è stato visto arrivare personale con mascherine.

Al momento possiamo garantire che non vi è alcuna comunicazione o conferma ufficiale per un possibile accostamento al Coronavirus.

Va ricordato che l’attrezzatura con tute e mascherine viene normalmente usata anche nel caso di rilievi per decessi per diversi motivi. Non può essere ritenuto, pertanto, un indice di pericolosità o di conferma per il virus.

Le voci di un possibile decesso collegato al virus cinese sono da ritenersi diffuse da singoli cittadini a titolo di valutazioni personali e non fondate su alcun criterio di ufficialità.

Ulteriori informazioni saranno rese note nel corso della mattinata.