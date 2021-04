Le Impiraresse. La Venezia che era

L’immagine che ci propone oggi la nostra Eleonora, inesauribile fonte di immagini storiche per la “Venezia che era”, riguarda le “Impiraresse”.

Chi erano queste signore, dato che il mestiere era tipicamente femminile (anche se poteva capitare a volte un parente che “dasse una mano”)?

Erano le signore che infilavano le perle nei fili delle collane.

Dal veneziano impirar: infilare.

Venezia era nota per le ricchezze di perle e collane e le impiraresse rappresentavano una importante fonte di manodopera.

Così, soprattutto nelle zone più “popolari” era frequente vederle sedute in piccoli gruppi all’aperto, in modo da poter anche ciacolare durante il lavoro.

L’immagine di Eleonora ci riporta per un attimo a quei tempi.