L’Anno della Tigre: a Padova l’appuntamento con i festeggiamenti del Capodanno Cinese

La città patavina si prepara a ospitare dal 7 al 10 febbraio una serie di iniziative culturali, organizzate dall’Istituto Confucio all’Università di Padova e dalla Guangzhou University con il patrocinio del Comune di Padova, dell’Università degli Studi di Padova e del Far East Film Festival di Udine, per festeggiare il Capodanno Lunare che quest’anno cade l’ 1 febbraio 2022.

Una festa molto sentita dalle comunità cinesi sparse in tutto il mondo e che, da sei anni a questa parte grazie al prezioso lavoro dell’Istituto Confucio all’Università di Padova, ha iniziato a essere conosciuta e celebrata anche in città.

Secondo l’astrologia cinese, ogni anno è contraddistinto da uno dei dodici segni animali prescelti dal Buddha. Questo 2022 si aprirà all’insegna della Tigre, terzo animale dello zodiaco cinese e simbolo di forza istintiva, potenza, energia, coraggio, grande fiducia nei propri mezzi e inclinazione ad affrontare nuove sfide.

Tutto questo in combinazione con l’elemento acqua, imprevedibile e incontenibile, che arricchisce di sfumature misteriose il significato simbolico della tigre. L’astrologia cinese infatti ricorre anche ai cinque elementi naturali (metallo, legno, acqua, fuoco e terra) per caratterizzare ciclicamente l’anno lunare. La Tigre del 2022 è una Tigre d’Acqua, che ritorna ogni 60 anni. Il 2022 si prospetta un anno dinamico e di imprevedibili opportunità da cogliere al volo.

Per questo 2022 non sarà possibile vedere sfilare per le strade di Padova la famosa parata che prende il nome di “Danza del Drago e dei Leoni”, ma il calendario di appuntamenti in programma promette di accontentare davvero tutti.

Ampio spazio verrà dato alla cinematografia cinese con la prima edizione del Padova Chinese Film Festival, evento clou delle celebrazioni che si articolerà in 4 serate consecutive di proiezioni gratuite presso il Multisala Porto Astra durante le quali si potrà assistere a 4 film in lingua originale sottotitolati in italiano.

Lunedì 7 sarà la volta di Better Days (少年的你, 2019, Hong Kong; regia di Derek Tsang), pellicola che ha riscosso un grande successo di pubblico stabilendo record di incassi. Martedì 8 il cartellone prevede la proiezione del noir contemporaneo Il lago delle oche selvatiche (南方车站的聚会, 2019, Cina; regia di Diao Yinan), mentre mercoledì 9 toccherà a White Snake (白蛇: 缘起, 2019, Cina; regia di Amp Wong e Zhao Ji), primo kolossal cinese in computer animation in coproduzione con la Warner candidato agli Oscar 2020 nella categoria Miglior film di animazione.

La kermesse si concluderà giovedì 10 con la proiezione del film cult Hong Kong Express (重庆森林, 1994, Hong Kong; regia di Wong Kar-wai).

Una rassegna, il Padova Chinese Film Festival, che l’Istituto Confucio all’Università di Padova punta a trasformare in un appuntamento annuale capace di portare all’attenzione degli spettatori alcuni dei titoli che hanno incontrato il gusto del pubblico più grande del mondo, con una particolare attenzione alle mode, ai personaggi, ma anche alle “firme” che arricchiscono il panorama dell’industria cinematografica cinese.

Le celebrazioni per l’ingresso nell’Anno della Tigre d’Acqua non si limiteranno però alla sola proiezione di film. Lunedì 7 febbraio, presso Palazzo del Bo, con la conferenza “Il cinema cinese contemporaneo a Padova” tenuta dal Prof. Marco Dalla Gassa, professore associato presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia dove insegna Analisi del film, Teorie del cinema e Cinema e culture visuali, verrà dato spazio all’approfondimento sul cinema cinese contemporaneo e le sue tematiche principali introducendo così il pubblico ai film che verranno proiettati durante il Padova Chinese Film Festival. L’evento sarà trasmesso anche in live streaming sui canali social dell’Istituto Confucio all’Università di Padova.

Lunedì 21 febbraio, presso l’Auditorium dell’Orto Botanico di Padova, è prevista invece la presentazione del libro “Racconto delle cose meravigliose d’Oriente” di Odorico da Pordenone. Un progetto condiviso tra l’Università di Padova e l’Università cinese di Guangzhou che ha portato alla traduzione del volume dall’italiano al cinese, ad opera della Dott.ssa Bili Zhong dell’Istituto Confucio all’Università di Padova, sulla base della traduzione dal latino all’italiano di Luigi Dal Lago. L’evento sarà trasmesso anche in live streaming sui canali social dell’Istituto Confucio all’Università di Padova.

Accanto a questi eventi in presenza, l’Istituto Confucio all’Università di Padova, in collaborazione con l’ASD Weisong di Pordenone, offrirà sulla propria pagina Facebook e sul proprio canale YouTube un mini-corso di cinque lezioni di Taijiquan livello base e a seguire un mini-corso di cinque lezioni di Yongchunquan, detto anche Wing Chun, che avrà cadenza settimanale e che prenderà il via martedì 8 febbraio. Le lezioni saranno tenute dal Maestro Liu Yuwei dell’ASD Weisong di Pordenone, scuola di arti marziali affiliata all’Istituto Confucio all’Università di Padova, che grazie a questa collaborazione è divenuto il primo Confucio in Europa ad avere un proprio presidio per l’insegnamento delle arti marziali cinesi.