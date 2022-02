Incidente a Lido, alla guida straniero con tasso alcolico oltre al limite

Incidente a Lido venerdì sera: il test dell’etilometro ha rivelato una presenza di alcol nel sangue di 2.5 (in Italia la legge considera reato la guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l).

La conferma oggi dal Comando della Polizia locale.

Qui sotto la descrizione ufficiale del fatto.

“Alle 18.10 circa di ieri 11 febbraio 2022, al Lido di Venezia un’auto nera, in transito su via Sandro Gallo, ha sbandato radendo al suolo almeno 4 metri della balaustra in cemento del ponte delle 4 Fontane. Sul posto sono prontamente intervenute 2 pattuglie della Polizia Locale della sezione del Lido che, dopo aver fatto i rilievi e gli accertamenti del caso, hanno rilevato con l’etilometro, un tasso alcolemico di 2.5 g/l di alcol nel sangue del conducente (un quarantacinquenne di origini rumene residente in Italia)”.

“Gli operatori hanno provveduto a denunciare il conducente per guida in stato di ebbrezza, al ritiro della patente e al relativo sequestro del mezzo.

Non venivano coinvolti pedoni o altri mezzi e non è rimasto ferito nessuno.

Terminati gli accertamenti, gli agenti hanno rimesso in sicurezza la strada e hanno provveduto a ripristinare la viabilità”.