“Con la guerra, città congestionata da 100mila arrivi (tutti controllati green pass?), plateatici invadenti: il senso di fare festa?”. Lettere

Certo la vita (per noi) va avanti, ma proprio non capisco come si possa festeggiare così un Carnevale – e non solo per e con i bambini – con una guerra che sta provocando devastazioni, pesanti conseguenze e vittime anche civili, bimbi compresi. In particolare, i nostri rappresentanti istituzionali dovrebbero riflettere.

E non solo per questa mancanza di solidarietà e di empatia, ma anche nei confronti della città, ancora una volta assediata (più di 100 mila presenze, il doppio dei suoi residui abitanti), con plateatici invadenti, con mezzi pubblici presi d’assalto e con tutto il resto che sappiamo.

Comprensibile che certe attività debbano riprendersi economicamente, ma non così, senza peraltro alcuno di quei provvedimenti annunciati dal Comune.

E il Covid-19, che non è ancora scomparso e che – come sappiamo – contagia anche i vaccinati? E i green pass potranno essere tutti controllati? A proposito anche di discriminazioni e contraddizioni di certe normative.

Cristina Romieri

Venezia, Lido