Spalletti duro dopo il ko con la Lazio: attacco alla mentalità della squadra e risposta al capitano

19 ottobre 2026 — Luciano Spalletti ha commentato con durezza la sconfitta della Juventus contro la Lazio, definendola il frutto di un problema che parte dalla testa. Secondo l’allenatore, non si è trattato di carenza fisica ma di un cedimento mentale: “Dimostrata una fragilità che arriva dalla testa e non dalle gambe”, ha detto.

Il tecnico ha ribadito di ritenere la squadra ancora al suo fianco: “Penso che la squadra sia ancora con me”, ha aggiunto, pur sottolineando l’insoddisfazione per l’atteggiamento visto in campo.

Spalletti ha anche risposto alle accuse mosse dal capitano a fine partita, secondo cui alcuni compagni si erano “nascondersi quando le cose vanno male”. L’allenatore non ha risparmiato critiche rivolte ai più giovani, osservando che certi calciatori “alla prima spallata vanno in terra”.