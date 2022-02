Venezia è senza ombra di dubbio la rappresentazione dell’eleganza e romanticità. Una città sull’acqua, dove i suoi ponti e canali la rendono unica nella sua bellezza.

Venezia è anche la città dei colori e delle maschere, nota per la sua tradizione del carnevale, perciò tanto amata dalla famiglie e dai bambini.Una delle città più conosciute d’Italia per l’atmosfera magica che regala a chiunque passi nei suoi vicoli.

Venezia è composta da sestieri, scopriamo insieme quali sono i migliori quartieri di Venezia per comprare casa. Scopriremo insieme i più lussuosi e quelli più economici, nonostante sia una città con un costo della vita abbastanza elevato. Per tale motivo acquistare casa a Venezia vuol dire investire una somma di denaro elevata e pianificare tutto al meglio.

I sestieri più gettonati di Venezia

Venezia è una realtà che offre tante opportunità dal punto di vista immobiliare. Non tutti i quartieri rispecchiano le esigenze dei tanti, dunque è bene evidenziare quelli che sono i quartieri più ambiti.

Tra i sestieri più gettonati della città ci sono certamente il centro storico con la sua bellezza storica e culturale, San Polo, San Marco, Santa Croce, Castello e Giudecca. Scopriamo ora le peculiarità di ognuno, nella speranza che alla fine di quest’articolo tu abbia un’idea più chiara del quartiere giusto.

Castello e Giudecca: quartieri lontani dal caos

Per chi ama vivere in un quartiere tranquillo e lontano dalla movida notturna consigliamo le zone Castello e Giudecca. Queste risultano essere un ottimo compromesso per coloro che vogliono vivere vicino al centro, ma in degli appartamenti e case lontano dal caos. Due quartieri che rappresentano al meglio l’anima di Venezia, grazie agli scorci della città e panorami mozzafiato che regalano.

Santa Croce

Un piccolo quartiere molto ambito per i suoi collegamenti con la terraferma è proprio Santa Croce. Esso confina a nord con il Canal Grande, considerata una zona di grande prestigio siccome ci sono molti palazzi antichi caratterizzati da terrazzi sui tetti (le Altane veneziane). Per gli amanti del lusso e degli edifici prestigiosi consigliamo vivamente di acquistare un immobile in questa zona.





San Marco

San Marco è proprio il luogo perfetto per chi vuole vivere nel fulcro di Venezia. Il quartiere è proprio l’essenza della città, la prima attrazione per tutti i turisti ed una delle zone più eleganti.

Una vera e propria culla d’arte, un incontro fra cultura e svago grazie alla presenza di bar e ristoranti che danno un’anima vivace alla zona. San Marco è noto in particolare per la presenza di monumenti e luoghi rinomati come ad esempio il Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto e la Basilica.

San Polo

I giovani che si trasferiscono a Venezia amano particolarmente questo quartiere per la presenza di locali e bar dove fare aperitivi a qualsiasi ora del giorno. Un sestiere di ritrovo per la maggior parte dei residenti, noto per essere il luogo di raduno della “Venezia Bene”. Detto ciò, a chi non farebbe piacere passeggiare per il Ponte di Rialto o stare in compagnia dei propri amici in una delle zone più gettonate di Venezia?

Acquistare casa a San Polo è certamente un buon investimento in quanto potrebbe essere un modo per ambientarsi in una nuova città date le varie attrazioni ed i punti di richiamo per la maggior parte delle persone.

Dopo la nostra panoramica delle zone migliori dove fare il proprio investimento immobiliare ti suggeriamo di consultare il portale immobiliare Immobiliovunque, in questa pagina troverai i migliori appartamenti in vendita a Venezia. Ci saranno varie tipologie di immobili e tra queste troverai quello adatto alle tue esigenze e desideri.