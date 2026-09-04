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Giuliacci respinge gli insulti online e annuncia un calo delle temperature tra il 9 e l’11 settembre

Mario Giuliacci respinge insulti ricevuti online per le sue previsioni e annuncia un calo termico tra il 9 e l’11 settembre a circa 28/29°C, senza escludere l’anticiclone africano.

Laura Beggiora
a cura di: Laura Beggiora
Che tempo farà a Pasqua? Le previsioni per le prossime feste

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Il colonnello Mario Giuliacci ha replicato agli insulti ricevuti in rete per alcune sue previsioni meteo e ha annunciato l’arrivo di un deciso calo delle temperature tra il 9 e l’11 settembre. La dichiarazione è stata rilasciata all’Adnkronos.

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“Sia io che Elisa siamo stati bersaglio di commenti negativi”, ha detto Giuliacci, riferendosi anche alla sua collaboratrice. I due, ha spiegato, sono stati presi di mira sotto i video pubblicati sul canale YouTube Meteo Giuliacci.

Giuliacci ha sottolineato la differenza tra criticare una previsione e attaccare la persona. Ha ricordato i limiti intrinseci delle proiezioni meteorologiche oltre certi intervalli temporali: oltre gli 8 giorni non è possibile fare previsioni quotidiane affidabili e le tendenze che superano i 10-15 giorni comportano un margine di errore. Ha citato l’esempio di Ferragosto, quando una previsione è stata giudicata sbagliata per uno o due giorni, scatenando insulti; pur avendo pensato di denunciare i responsabili, ha detto di non avere intenzione di farlo.

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Sulle condizioni climatiche, Giuliacci ha previsto che nei prossimi giorni proseguirà l’ondata di caldo. Ha specificato cosa intende per ondata di caldo: un periodo durante il quale le temperature si mantengono di 3-4 gradi sopra la media del periodo.

Secondo il meteorologo, però, tra il 9 e l’11 settembre “cambierà tutto”: le temperature dovrebbero scendere fino a portarsi nella norma del periodo, intorno ai 28/29 gradi. Ha comunque precisato di non poter garantire che questo segni la fine dell’anticiclone africano.

( aggiornato il
Laura Beggiora
Laura Beggiora
Giornalista, speaker radiofonica e presentatrice tv. Curatrice di eventi, trasferita in Veneto dopo lunga permanenza in Toscana. Ospite in alcune trasmissioni di Canale 5. laura_b@lavocedivenezia.it
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