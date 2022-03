Giovane morto in una stanza di hotel a Mestre

Morire a soli 25 anni.

La tragica scoperta ieri, in un hotel di via Dante.

Il ragazzo, L.D., di origini bulgare, residente a Pordenone giaceva esanime in una camera dell’albergo al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Quasi certo il decesso per overdose per i molti indizi reperiti nella camera dell’hotel.

Il giovane e la sua compagna erano giunti a Mestre da Padova solo pochi giorni fa prendendo una stanza nell’hotel a due passi dalla stazione di Mestre.

Ieri mattina la ragazza ha lanciato l’allarme e in breve tempo sono arrivati gli agenti delle volanti della polizia di Stato assieme al Suem ma ogni tentativo è risultato inutile.