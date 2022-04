Festival Franck al Palazzetto Bru Zane di Venezia

Sebbene lo si ricordi di rado, César Franck ha dedicato quasi la metà delle sue composizioni alla voce. Tale produzione, che tocca generi assai diversi – mélodies, duetti con pianoforte, mottetti, cantate, oratori e opere liriche – è quasi integralmente da riscoprire.

In occasione dell’uscita del disco con l’integrale dei brani per voce e pianoforte del maestro di Liegi (Bru Zane Label), Tassis Christoyannis e Jeff Cohen vi propongono di visitare questo territorio dimenticato che, spaziando dalla romanza ingenua alla più raffinata mélodie, illustra l’evoluzione del genere in Francia nel corso del periodo romantico e dimostra che questo maestro della scrittura strumentale sapeva anche mettere in musica le parole.

SABATO 9 APRILE ORE 19.30

Tassis Christoyannis, baritono

Jeff Cohen, pianoforte

César Franck

Mélodies

Les cloches du soir – Nocturne – Aimer – S’il est un charmant gazon – Roses et papillons – Le mariage des roses – Ninon – L’Émir de Bengador – Robin Gray – Passez ! Passez toujours ! – Le vase brisé – Lied – Souvenance – L’Ange et l’Enfant – À cette terre où l’on ploie sa tente – Le Sylphe

La produzione vocale di César Franck, sebbene sia abbondante, non ha un posto privilegiato nel repertorio odierno. Agli occhi del pubblico e dei musicisti, sono le sue composizioni strumentali a rappresentarlo quasi interamente: in primis la Sonata in la maggiore per violino e pianoforte, seguita dalle opere per organo. Eppure, le sue mélodies, trascurate dagli interpreti come anche dagli editori, meritano di uscire dall’oblio, sia per il loro intrinseco valore sia per il posto che occupano nella storia della musica francese. Se si considera che gli allievi di Franck – Henri Duparc, Ernest Chausson, Vincent d’Indy, Alexis de Castillon, Pierre de Bréville, Augusta Holmès, Sylvio Lazzari – si cimentarono in questo genere con risultati esemplari, è necessario guardare al loro maestro per risalire alla fonte di una tale fioritura. Le mélodies di Franck, così come quelle di Gounod o del giovane Fauré, sono anzitutto influenzate dalla romanza, un’eredità della fine del XVIII secolo. I suoi tratti distintivi riguardano la struttura strofica e sillabica e l’estrema semplicità sia melodica sia armonica, unitamente alla scelta di testi candidamente sentimentali. Ma queste mélodies, che il compositore scrisse nel corso di tutta la sua vita, attestano anche una significativa evoluzione verso una scrittura musicale più sofisticata. In brani come Robin Gray o Souvenance Franck si allontana dalla struttura strofica tradizionale. La tecnica della variazione si mette progressivamente al servizio di un rapporto più stretto con il testo poetico, arrivando a fondere romanza e mélodie. A questo punto, che importanza ha se i versi scelti sono di qualità modesta? Accanto a Musset, Hugo o Chateaubriand abbondano i poeti minori, e il compositore si compiace di luoghi comuni quali effusioni primaverili, confessioni d’amore, dolore della separazione, una corretta religiosità; basta la musica a neutralizzare la banalità delle immagini. Come resistere, infatti, alla morbidezza di una linea melodica perfettamente in linea con la prosodia e a un fraseggio così elegante ed espressivo?

Questo concerto sarà registrato e proposto su Bru Zane Replay dal 3 maggio alle ore 21.

Con il Palazzetto Bru Zane, Aparté e Bru Zane Label, Tassis Christoyannis e Jeff Cohen hanno inciso vari dischi di mélodies francesi rare. Dopo gli album dedicati a David, Godard, Lalo, Saint-Saëns, La Tombelle, Gounod e Hahn, hanno pubblicato presso Bru Zane Label un disco con l’integrale delle mélodies e dei duetti di Franck con il soprano Véronique Gens (25 marzo 2022).

César FranckComplete Songs and DuetsTassis Christoyannis baritonoVéronique Gens sopranoJeff Cohen pianoforte2 CD – 102 pagine (Libretto in inglese, francese e tedesco – Testi cantati in francese e ingleseTesti di presentazione di Alexandre Dratwicki e Jean-Philippe NavarreBru Zane Label

Il Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française

La missione del Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française, con sede a Venezia, è la riscoperta e la diffusione a livello internazionale del patrimonio musicale francese (1780-1920), concepisce e progetta programmi incentrati sul repertorio romantico francese. Si occupa sia di musica da camera sia del repertorio sinfonico, sacro e lirico, senza dimenticare i generi «leggeri» che caratterizzano lo spirito francese (chanson, opéra-comique, operetta). Il centro, inaugurato nel 2009 per volere della Fondation Bru, ha sede a Venezia in un palazzo del 1695 appositamente restaurato per ospitarlo.

