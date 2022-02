Dolfin (Lega – LV): “Sopralluogo nella Basilica di San Marco per vedere la situazione dei lavori”

“Ieri sono stato in visita e sopralluogo alla Basilica di San Marco accompagnato dal Primo Procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin: i lavori per la realizzazione dell’opera di protezione stanno riprendendo dove possibile, ma molto è ancora da fare. I 3,3 milioni da parte del Ministero della Cultura sono certamente una boccata d’ossigeno che va nella direzione auspicata: con questo importante contributo si potrà restaurare l’edificio simbolo di Venezia in tutto il mondo”.

Così il consigliere regionale dell’Intergruppo Lega- Liga veneta, Marco Dofin, commenta il sopralluogo nella Basilica di San Marco svolto ieri, 10 febbraio, assieme a Carlo Alberto Tesserin, Primo Procuratore di San Marco.

“Ho potuto vedere da vicino la situazione dei lavori, guidato da Tesserin che mi ha illustrato a che punto sono giunti gli interventi. Per quanto riguarda i lavori per la realizzazione dell’opera di protezione a difesa dell’acqua alta – spiega Dolfin – sono in corso delle verifiche approfondite: Università e Soprintendenza sono al lavoro e la speranza è di ripartire quanto prima”.

La settimana scorsa il consigliere regionale aveva depositato una mozione proprio per chiedere lo sblocco dei cantieri e “Smuovere una situazione di stallo che mette a rischio la Basilica di San Marco”, chiedendo alla giunta regionale di fasi portavoce al governo per consentire la ripresa dei lavori con urgenza e realizzare l’opera a protezione dell’edificio.

“Sto seguendo personalmente la vicenda che attenzioniamo a livello regionale – prosegue Dolfin – riteniamo necessario intervenire con urgenza per proteggere l’area dagli allagamenti più frequenti, per restaurare la pavimentazione, risanare il sottosuolo. Venezia ha bisogno di rispetto per la sua specificità che è anche fragilità, e tutti i ritardi si rivelano dannosi nei confronti della Basilica di San Marco, emblema di Venezia nel mondo. Il progetto della Provveditoria di San Marco, lo ricordiamo, ha passato il vaglio della Soprintendenza ai Beni culturali e del Provveditorato alle opere pubbliche: può piacere o meno, ma è una soluzione concreta che permetterà di scongiurare, grazie anche al Mose, che l’acqua entri nell’area tra la facciata e le navate, dove sono presenti i mosaici”.