Coronavirus: Zaia, lockdown per noi non esiste più

“Il trend positivo sui positivi ci fa preparare bene alla ripartenza: il lockdown non esiste più”: lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia. “Stiamo lavorando alacremente – spiega – per presentare un progetto di messa in sicurezza per la ripartenza”. “Se dipendesse da me riaprirei tutto il 4 maggio con gradualità e senso di responsabilità”.

“E’ il governo che deve fare i provvedimenti, altrimenti avremmo fatto molte cose prima”, dice il governatore del Veneto Luca Zaia rispondendo ad una domanda sul piano allo studio del ministro Patuanelli di ripartenza delle imprese il 22 aprile per chi lavora in sicurezza con adeguate misure di distanziamento. “Bisogna che venga fatto un dpcm – aggiunge, dicendo di non voler fare polemiche – per far aprire prima”.

Il piano di ripartenza del Veneto “non sarà l’ufficio complicazioni affari semplici”. Lo promette il governatore del Veneto Luca Zaia. Comprenderà, spiega, “termometri, mascherine, guanti, gel – aggiunge – tutte cose sostenibili per le aziende”. Zaia assicura che il Veneto “è pronto anche a una pre-apertura prima del 4 maggio”