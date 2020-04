Coronavirus, ultimo aggiornamento dei dati (domenica sera). Veneto: 461 nuovi casi oggi

Coronavirus, uscito il quotidiano bollettino della Protezione Civile con l’aggiornamento dei dati.

CONTAGIATI

Sono complessivamente 91.246 i malati di coronavirus in Italia.

L’incremento rispetto a ieri è di 2.972.

Sabato l’incremento era stato di 2.886.

Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è di 124.632. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile.

MORTI

Secondo l’ultimo bollettino, sono 15.887 i morti dopo aver contratto il coronavirus.

L’aumento rispetto a ieri di 525.

Sabato l’aumento era stato di 681.

Rallenta significativamente l’incremento del numero di vittime da Covid-19 in Italia rispetto ai giorni precedenti.

RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA

Sono 3.977 i malati di coronavirus ricoverati in terapia intensiva.

Il numero si è abbassato di 17 rispetto a ieri.

Questo numero si abbassa per il secondo giorno consecutivo.

RICOVERI NEI REPARTI NON INTENSIVI

Dei 91.246 malati complessivi, 28.949 sono poi ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica.

Il numero si è abbassato di 61 rispetto a ieri.

PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE

Sono 58.320 le persone in isolamento domiciliare.

GUARITI

Sono 21.815 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus.

Il numero è più alto di 819 unità rispetto a ieri.

Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.238.

CORONAVIRUS: CASI IN VENETO E NELLE ALTRE REGIONI

La Protezione Civile ha fornito anche il numero dei casi attualmente positivi divisi per regione:

sono 28.124 in Lombardia,

12.837 in Emilia-Romagna,

10.177 in Piemonte,

9.409 in Veneto,

5.185 in Toscana,

3.578 nelle Marche,

3.186 nel Lazio,

3.093 in Liguria,

2.621 in Campania,

2.022 in Puglia,

1.774 in Sicilia,

1.795 nella Provincia autonoma di Trento,

1.363 in Friuli Venezia Giulia,

1.420 in Abruzzo,

1.226 nella Provincia autonoma di Bolzano,

898 in Umbria,

815 in Sardegna,

706 in Calabria,

576 in Valle d’Aosta,

254 in Basilicata

187 in Molise.



VENETO, IL DETTAGLIO:

L’ultimo bollettino della Regione Veneto sul Coronavirus segnala stasera altri 181 nuovi casi di positività.

Questa mattina invece erano stati segnalati 280 nuovi casi.

L’aumento totale giornaliero è quindi di +461.

In Veneto sono in totale 11.407 gli infetti dall’inizio dell’epidemia.

Si registrano purtroppo ulteriori 15 vittime in Veneto.

Il dato complessivo conta 654 morti (599 nelle sole strutture ospedaliere) nella nostra regione.

Sono 22 i nuovi ricoveri in area non critica.

Sono 1.585 in totale, invece, i ricoverati in area non critica in Veneto.

Due dimissioni dalle terapie intensive oggi (327 totali).

NOTA

Anche il cluster di Vo’, dopo giorni di stop, mostra stasera un nuovo caso.