Campo Santa Maria Mater Domini on stage – RiVEmo un fià prima – Sabato 18 luglio festeggia l’artigianato veneziano!

Oltre alla Festa del Redentore, sabato 18 luglio dalle 10 alle 13, per chi vorrà fare una passeggiata ed unire cibo e cultura, gli artigiani del Campo Santa Maria Mater Domini di Venezia, insieme all’Associazione Behind Venice, terranno un evento proprio nell’omonimo campo.

Un’occasione per stare insieme, conoscere la storia del campo, assistere a laboratori pratici di creazione di maschere in cartapesta, per adulti e bambini, ammirare una delle macchine utilizzate per la stampa degli inizi del ‘900, fare un po’ di shopping vintage grazie al negozio Vintageria, scoprire l’arte orafa di Pandian Antonio e le bellissime vetrate e gioielli di Marco Franzato.

Il tutto accompagnato da un momento di convivialità nei due bar del Campo Santa Maria Mater Domini: Easybar e Bar Da Fiore.

Per chi non riuscirà a partecipare fisicamente a Campo Santa Maria Mater Domini on stage – RiVEmo un fià prima, potrà seguire tutto l’evento tramite dirette e stories sugli account social di Behind Venice, sia sulla pagina Facebook (@behindvenice) che sull’account Instagram (@behindvenice).

Ecco il programma dettagliato:

Ore 10

Nel laboratorio Mater Domini Masks, Michela ed Elisabetta spiegheranno come si realizza una vera maschera in Cartapesta, dalla realizzazione alle varie tecniche di decorazione e alcune curiosità e nozioni sulla storia della maschera.

Ore 11

La tipografia Grafiche Ellemme spiegherà nel proprio laboratorio la composizione e stampa tipografica con una vecchia macchina Heidelberg.

Ore 12

Marco Franzato mostrerà le varie tecniche della lavorazione delle vetrate artistiche.

Poi si passerà nel laboratorio orafo di Pandian Antonio per ammirare alcune sue preziose realizzazioni.

Nel negozio Vintageria troverete oltre ad abiti di prestigiose marche, anche alcuni oggetti vintage.

Ore 13

Nei due bar Easybar e Bar da Fiore si potrà consumare, mentre la guida turistica Cinzia Maestrini di Guidetours in Venice, intratterrà i partecipanti con nozioni di storia e racconti sulla città di Venezia e delle sue tradizioni.

Per maggiori informazioni, scrivete a: info@behind-venice.com