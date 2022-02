Borsa e investimenti: ecco le azioni con dividendi da monitorare oggi

Il grande incremento di italiani che nell’ultimo biennio ha deciso di iniziare ad investire in modo autonomo ha scatenato una vera e propria corsa alla ricerca di azioni con possibili ottimi dividendi. Nello specifico infatti, analisti e investitori esperti hanno stilato spesso degli elenchi di titoli da tenere sotto stretta osservazione per le loro buone potenzialità nell’offrire dei rendimenti e dei dividendi interessanti.

Nello specifico, queste azioni sono molto ricercate perché, se correttamente individuate, permettono di mantenere dei buoni rendimenti nel tempo, anche per periodi lunghi. Per l’esattezza i dividendi sono ovviamente una quota di utili realizzati da una società che vengono destinati ad una ripartizione tra tutti gli azionisti. Rappresentano quindi un incentivo per molti azionisti a decidere di scegliere o meno una determinata società per i propri investimenti.

Ogni azienda quotata in borsa può decidere, attraverso un’assemblea ordinaria in cui l’ultima parola spetta agli amministratori, di concedere dei dividendi ai propri azionisti. Quando questa operazione viene svolta in modo occasionale i dividendi vengono definiti straordinari, mentre quando invece sono programmati in modo periodico e regolare sono detti normali o ordinari. In alcuni casi questi vengono distribuiti in denaro, mentre in altri, con aumenti di capitale azionario.

Azioni con dividendi da tenere sotto osservazione

E’ molto importante scegliere con la massima attenzione le azioni con dividendo, per il semplice motivo che affinché quest’ultimi vengano ripartiti, l’azienda quotata in borsa deve necessariamente produrre degli utili. Di conseguenza è molto importante tenere sotto controllo l’andamento societario per decidere se investire o meno in un titolo che potenzialmente offre la ripartizione dei dividendi. Nel mercato azionario italiano questa possibilità è offerta da alcuni gruppi di riferimento.

Tra questi ve ne sono alcuni sicuramente molto interessanti, come ad esempio Terna e Iren che rappresentano dei gruppi operanti nel settore dell’elettricità e in generale dell’approvvigionamento energetico. Nello specifico Iren negli ultimi anni ha interessato un numero notevole di investitori perché è una realtà attiva anche nello smaltimento dei rifiuti urbani. Molto interessanti sono anche le potenzialità del Gruppo Pirelli che negli ultimi anni ha visto ampliare il proprio core business.

Al contrario invece nell’ultimo periodo sono decisamente diminuite le azioni del settore bancario che offrono dei buoni dividendi, a causa delle particolari congiunture macroeconomiche del comparto. Al tempo stesso però molti investitori sono stati attratti anche dai dividendi garantiti da alcune società quotate sui listini azionari stranieri, primo tra tutti quello di Wall Street.

Opportunità sui listini Usa

Tra le azioni quotate a Wall Street che offrono dei dividendi molto interessanti vi è il gruppo Exxon Mobile, Gruppo attivo nel settore energetico, con sedi in tutto il mondo, e anche gruppi particolarmente affermati e conosciuti. Tra questi vi sono: Coca Cola, Nestlé, Johnson&Johnson, P&G e McDonalds. Le azioni con dividendi possono essere acquistate in banca, disponendo di un conto corrente che permette di effettuare degli investimenti, oppure tramite la piattaforma di un broker specializzato.

Tra i broker che permettono di acquistare delle azioni con dividendi vi sono anche eToro e Markets, leader del settore del trading online, distinguendo accuratamente questa funzionalità dal classico investimento con i cfd. In generale però è molto importante ricordare alcuni aspetti utili, legati alle operazioni con titoli che offrono dei dividendi:

– Spesso hanno percentuali contenute.

– Possono portare un ritorno extra.

– Devono essere valutati con molta attenzione.

– Non sono esenti da rischi.

– Sono generalmente maggiormente stabili.

– Devono essere differenziati sempre dai cfd.

Le opportunità che i listini degli USA offrono in merito a titoli con dividendi, così come quelle appartenenti a indici quotati in ogni parte del mondo, devono quindi sempre essere valutati sulla base delle solidità aziendale e della capacità di un’impresa di riuscire a produrre degli utili, sia nel breve che nel medio e lungo periodo. Quest’ultime non sono ovviamente esenti da rischi ma hanno generalmente un livello di stabilità maggiormente alto, rispetto alle azioni che non offrono dividendi.