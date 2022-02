Festeggiamenti senegalesi: aggredita auto della polizia di passaggio [video]

(Video a fondo pagina). Festeggiamenti senegalesi per il calcio: manifestazione di entusiasmi lecita se contenuta entro i limiti del consentito. Ma se i festeggianti, nel pieno dell’accesso euforico, questa volta se la prendono con un’auto della polizia, e con i relativi poliziotti al suo interno, solo perché ‘colpevoli’ di passare in quel momento, c’è qualcosa che non va. C’è qualcosa su cui è diventato urgente riflettere.

La volante della polizia è stata accerchiata, presa a calci, colpita con oggetti di fortuna (sassi? spranghe?) e costretta a scappare ad alta velocità.

Da cosa scappava? Da decine di tifosi del Senegal che festeggiavano la vittoria in una partita di calcio.

I nordafricani in corteo cantavano e festeggiavano nella tarda serata di domenica a Torino per la vittoria nella Coppa d’Africa. È accaduto in corso Palermo, nel quartiere Barriera di Milano.

Si è trattato di una partita di calcio particolarmente combattuta, dato che il fischio finale è arrivato solo dopo i rigori contro l’Egitto. Ma certamente nessun pretesto sportivo può giustificare un’esplosione di violenza contro quello che pare essere diventato obiettivo automatico e gratuito degli stranieri: la Polizia impegnata sulle nostre strade per far rispettare l’ordine e la Legge.

Con la forza vigliacca della superiorità numerica gli stranieri hanno accerchiato l’auto, cominciato a colpirla, a scuoterla, come se volessero arrivare ai poliziotti al suo interno. L’agente al volante appena ha capito cosa stava per capitare, improvviso e senza motivo, è partito schizzando via mentre gli aggressori festeggiavano “la vittoria”.

Successivamente, agenti sono tornati in zona con i rinforzi e sono cominciate le indagini per identificare i violenti. In zona è stata si sono portate diverse pattuglie e blindati della polizia.

Il video della scena vergognosa qui sotto.