Aperto di sera e pieno di gente: chiuso market di Mestre

Come noto, per effetto delle recenti disposizioni, da questo sabato anche i grandi/medi esercizi di vendita di merce non-alimentare (si tratta di una sintesi) devono tenere le serrande chiuse. Ai Carabinieri in servizio per controlli non è sfuggita però la situazione di potenziale pericolo, la stessa che stava venendo palesemente ignorata dalle decine di clienti che affollavano sabato sera il negozio “Aumai Market” di via Porara a Mestre in zona “ex-Auchan”. Spetta proprio alle Forze dell’Ordine richiamare i molti cittadini che abbassano la guardia, ovvero non rispettano le regole che seppur incalzanti non ammettono ignoranza.

L’arrivo dei Carabinieri, infatti, ha interrotto le vendite





del negozio, giunto all’emissione dello scontrino nr.244, ed ha riportato tutti alla cruda realtà.

Il gestore, di nazionalità cinese, è stato quindi identificato e sanzionato amministrativamente, mentre tutti i clienti sono stati esortati ad uscire immediatamente.

I carabinieri richiamano

ancora una volta l’attenzione di tutti al rispetto delle norme che è bene conoscere, applicare e far applicare.

Le Forze di Polizia non possono essere contemporaneamente dappertutto e spetta al senso civico di ognuno far sì che si possa uscire quanto più indenni possibile da questa fase acuta di emergenza.

I militari inoltre informano che





specifici servizi di intensificazione del controllo del territorio in funzione Covid-19 verranno posti in essere per tutta la settimana.