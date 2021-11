“L’esodo da Venezia c’è ma è voluto e alcune categorie sono privilegiate”. Lettere

In riferimento alla lettera: “Si parla tanto di spopolamento di Venezia, ma la città perde meno abitanti di prima”.

E’ vero che taxisti, gondolieri e banchettari sono sempre stati considerati categorie protette.

Hanno case Ater, posti barca etc.

Ma dimentichiamo anche che c’è stato un calo nascite generale.

Quando io ero in prima superiore all’istituto Paolo Sarpi si era arrivati alla sezione L.

Quando ho iscritto mio figlio c’era una sola sezione.

Negli anni 70 la maggior parte dei veneziani non aveva la macchina. Si andava in montagna in treno.

Ora una famiglia ha minimo 2 macchine e sapete il costo di tenere 2 macchine in parcheggio al Tronchetto?

Si dovrebbe favorire la residenzialità offrendo gratuitamente dei posti macchina.

Venezia inoltre non ha mai puntato sui giovani e lo sport.

Negli anni 70 a 10 anni sono dovuta andare a Mestre per svolgere attività sportiva.

A Mestre ci sono campi di atletica.

C’era la piscina Rari Nantes di fronte a Piazzale Roma che funzionava solo in estate. Anche per la piscina bisognava andare a Mestre.

Quindi l’esodo c’è e ci sarà perché l’amministrazione Comunale non ha mai cercato di creare una città vivibile per i suoi cittadini.

P.G.

(lettera firmata)