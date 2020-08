Tessera, sparisce drone: corriere ‘col vizietto’ scoperto dai Carabinieri all’aeroporto

Tessera, sparisce drone in mezzo al traffico merci dell’aeroporto: corriere ladruncolo ‘col vizietto’ scoperto dai Carabinieri e denunciato.

I Carabinieri della Stazione di Tessera di stanza all’interno dell’Aeroporto Internazionale “Marco Polo” hanno così recuperato un costoso drone, nuovo fiammante in arrivo dalla Cina, restituendolo al rivenditore per l’Italia che lo aveva acquistato e lo stava aspettando, invano, poiché era sparito dal magazzino di una delle tante ditte di corriere internazionali operanti nello scalo.

Le indagini dei Carabinieri, attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno portato all’individuazione e al deferimento in stato di libertà del responsabile della sottrazione: un dipendente della ditta di trasporti e logistica della sede di Tessera.

L’uomo aveva prelevato dal magazzino uno dei cinquanta costosi velivoli del lotto e se l’era portato tranquillamente a casa, forse sperando che l’ammanco passasse inosservato, addirittura attivando incautamente il dispositivo fornendo i dati personali.

La denuncia del rivenditore e i successivi accertamenti dei Carabinieri permettevano però di arrivare al responsabile, richiedendo ed eseguendo una perquisizione domiciliare, al termine della quale veniva rinvenuto il drone, che verrà restituito al rivenditore nelle prossime ore.

Per il mediocre epigono di “Lupin” scattava invece la denuncia in stato di libertà per furto aggravato.

I Carabinieri informano che specifici servizi di intensificazione del controllo del territorio verranno posti in essere per tutta la settimana, a contrasto dei reati predatori e delle manifestazioni di illegalità.