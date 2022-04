Sciopero nazionale delle guardie particolari giurate il 2 maggio

Il Presidente nazionale Associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti aderisce allo sciopero generale delle guardie giurate che si terrà il 2 Maggio 2022 e che prevede l’ astensione dal lavoro per l’ intera giornata lavorativa.

“È la madre di tutte le battaglie e nessuno si senta escluso. Se non fermiamo ora la macelleria sociale non avremo più chance per far capire ai Padroni che non siamo né servi e né sudditi ma abbiamo la ns DIGNITÀ di lavoratori che svolgono funzioni di sicurezza sussidiaria e complementare. Se non avremo ora il rinnovo del Ccnl che è in trattativa da oltre sei anni non lo avremo più e si andrà verso la contrattazione singola aziendale”.

Incalza il noto attivista Napoletano Giuseppe Alviti: “Siamo chiamati a scendere in piazza uniti più che mai, lasciate perdere le malelingue, lo sciopero serve per aumentare il salario di tutti, e non solo di chi crede nel sindacato. Questo è il momento di bloccare l’italia intera, altrimenti i padroni saranno sempre più ricchi, e noi sempre più poveri e soprattutto schiavi di un sistema che ci vede stare sempre più lontano dalle nostre famiglie, perché costretti a fare ore ed ore di straordinario per uno stipendio degno di essere chiamato tale.!!!!”