Rapina al Prix di Mestre, pistola puntata al viso della cassiera

Rapina a mano armata al Prix di via Calabria lunedì sera.

All’orario di chiusura, pochi minuti dopo le 20, un uomo è entrato e si è diretto subito all’unica cassa aperta in quell’ora.

Senza incertezze e con grande rapidità ha puntato subito la pistola al volto della cassiera e si è fatto consegnare tutto l’incasso presente, circa mille euro in contanti.

Pochi secondi ancora in cui la povera addetta terrorizzata eseguiva l’ordine e l’uomo se ne è andato senza lasciare tracce dietro di sé.

Sulla rapina indaga la Questura di Venezia e forse indizi importanti arriveranno dall’esame dei filmati delle telecamere.

Le Volanti arrivate in via Calabria hanno raccolto la deposizione della giovane cassiera che però ha potuto fornire pochi particolari fisici dato che il rapinatore indossava mascherina e passamontagna.

La rapina segue, a pochi giorni di distanza, quella avvenuta alla farmacia Ambasciatori di via Torino, sempre a Mestre, e di un paio di mesi quella avvenuta al Tigotà in via Tasso.