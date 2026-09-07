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Morto in Thailandia noto influencer dopo un intervento per allungare il pene

Influencer di 43 anni muore in Thailandia per un’embolia polmonare dopo un intervento di allungamento del pene

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin
Com'è possibile che il ginecologo di Dolo esercitasse da anni senza titoli?
(foto da archivio)

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Un influencer britannico di origine nigeriana, è morto il 6 marzo in Thailandia per un’embolia polmonare riconducibile, secondo i medici, a un intervento subito all’apparato genitale.

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La notizia del decesso è stata resa nota da Tmz e dal Daily Mail.

Il noto influencer, 43 anni, si era recato in Thailandia con la moglie per sottoporsi a una procedura di allungamento del pene.

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Secondo quanto ricostruito nell’inchiesta, durante la visita a marzo gli sono stati iniettati 40 millilitri di acido ialuronico e lidocaina nel pene. Dopo l’operazione, la coppia si sarebbe recata in un centro massaggi.

Sempre secondo la ricostruzione di Tmz, l’uomo ha accusato dolori al petto e ha perso conoscenza due volte.

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È stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno praticato manovre di rianimazione per un’ora e quaranta minuti, senza riuscire a salvarlo.

Le autorità hanno riferito che l’embolia polmonare è con ogni probabilità collegata alla procedura a cui si era sottoposto.

L’uomo era noto per mostrare, tra le altre cose, nei suoi profili social il proprio sfarzoso tenore di vita.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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