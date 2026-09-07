Morto in Thailandia noto influencer dopo un intervento per allungare il pene

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Un influencer britannico di origine nigeriana, è morto il 6 marzo in Thailandia per un’embolia polmonare riconducibile, secondo i medici, a un intervento subito all’apparato genitale.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

La notizia del decesso è stata resa nota da Tmz e dal Daily Mail.

Il noto influencer, 43 anni, si era recato in Thailandia con la moglie per sottoporsi a una procedura di allungamento del pene.

Secondo quanto ricostruito nell’inchiesta, durante la visita a marzo gli sono stati iniettati 40 millilitri di acido ialuronico e lidocaina nel pene. Dopo l’operazione, la coppia si sarebbe recata in un centro massaggi.

Sempre secondo la ricostruzione di Tmz, l’uomo ha accusato dolori al petto e ha perso conoscenza due volte.

È stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno praticato manovre di rianimazione per un’ora e quaranta minuti, senza riuscire a salvarlo.

Le autorità hanno riferito che l’embolia polmonare è con ogni probabilità collegata alla procedura a cui si era sottoposto.

L’uomo era noto per mostrare, tra le altre cose, nei suoi profili social il proprio sfarzoso tenore di vita.