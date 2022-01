Mercato ricettivo a Venezia caos: alberghi con appartamenti, case come alberghi

“Ma sarà un hotel o un’affittanza turistica?”: è questa la domanda che si pone chiunque prenoti un alloggio a Venezia tramite i siti di booking. Tra le centinaia di annunci, infatti, compare al primo posto un “ostello” in zona San Polo, al secondo un “apartments & rooms” con “diverse locazioni a Castello”, al terzo un “intero appartamento” a Rialto, al quarto una “new property” gestita da una Srl, al quinto un vero e proprio “albergo” e poi, in ordine, una “locanda”, un “palace”, una “guest house”, una “tourist house” e una “residenza”.

Il portale di prenotazioni più famoso non fa mistero su quale sia il criterio di “piazzamento” scrivendo in homepage: “la commissione pagata e altri fattori potrebbero influenzare il posizionamento di una struttura nei risultati di ricerca”.

La commistione tra “alberghiero” e “extra-alberghiero” è palese quando ad accompagnare i turisti alle locazioni sono i dipendenti degli hotel oppure, al contrario, singoli “host” che amministrano anche nove “stanze indipendenti”. Le foto si assomigliano tutte, le descrizioni pure e a convincere il turista finisce per essere il prezzo.

La saturazione del mercato ricettivo ha portato a una guerra tra le due anime del settore: da un lato ci sono i professionisti dell’accoglienza che incolpano il proliferare delle affittanze private, dall’altro i proprietari di casa che si sentono “schiacciati” dalla concorrenza dei gruppi internazionali. Nonostante ciò, i posti letto turistico/ricettivi si sono ulteriormente moltiplicati ostentando la sicurezza che non solo “tutto tornerà come prima” ma che la domanda seguirà all’infinito l’offerta. Sarà sempre così?

Secondo i più recenti annunci immobiliari pare di no, dimostrando per la prima volta che “la coperta è corta” e che se qualcuno entra nel mercato qualcun altro deve per forza uscirne. Perché, di fronte ad una concorrenza così agguerrita, forse il gioco non vale più la candela.

A far riflettere sono i prezzi di vendita di decine di appartamenti che fino al 2019 fa non garantivano neppure un magazzino. Osservando le foto si intuisce la loro natura ex-ricettiva, leggendo gli annunci se ne ha la conferma, come un bilocale a San Stin “già inserito in circuito di affittanze turistiche”, 40 mq al piano rialzato, restauratissimo, a 155.000 euro; o un 52 mq “in ottime condizioni” a due passi dal ponte delle Guglie, “ideale come pied-a-terre” e offerto allo stesso prezzo. Poco sotto, un altro bilocale in zona Santo Stefano, arredato in stile veneziano, “30 mq, accesso esclusivo al piano rialzato, ristrutturato” è proposto a 148.000 euro. Per la stessa cifra ecco a San Stae un’unità simile, di metratura leggermente superiore ma “da restaurare” mentre a Murano ci si può accaparrare un 50 mq “abitabile con travi a vista e fosse settiche” per 145.000 euro.

Scendendo a 140.000 euro spunta in Campo de le Gate un “terzo piano di 50 mq con tetto e impianti da rifare” oppure, a scelta, tre piani rialzati tra i 30 e i 40 mq a San Polo, San Marco e Cannaregio. Per 135.000 euro è disponibile un “bilocale di 38 mq esente acqua alta” a Castello; per 130.000 un “bellissimo e restaurato pied-a-terre” di 30 mq a San Leonardo; per 129.000 euro due diversi “quadrilocali da ristrutturare” di 75 e 80 mq a Murano. Per 128.000 fa capolino un “35 mq completamente arredato” nei pressi dell’Arsenale; per 118.000 un monolocale “recentemente ristrutturato” a Santi Apostoli con travi a vista, “zona living/notte, angolo cottura e bagno”.

Ancora più sotto, un “piano rialzato di 35 mq” in una laterale di Via Garibaldi per 98.000 euro e un “quadrilocale di 75 mq da restaurare” a Murano per 95.000.

Nessuno dubita che “i turisti torneranno”, soprattutto con la “bella stagione”. Ma se il mercato è davvero “in espansione”, perché questi alloggi non sono già pronti ad accoglierli? Perché non si sono già fatti avanti la solita agenzia o il classico albergo in cerca di “dépendance”? Secondo le disposizioni del Comune, poi, l’adeguamento fognario diventa d’obbligo per le locazioni con codice identificativo posteriore al 15 febbraio 2020: una spesa non indifferente con la prospettiva di vedere il proprio investimento contendersi i clienti con “sweet home” a 66 euro, “hostel” a 52 euro e “guesthouse” a 45 euro a notte.

A confermare la “stanchezza” del mercato immobiliare c’è un’altra formula che sta imperversando nelle agenzie: quella della “comproprietà”, già diffusa nelle località montane ma ancora relativamente inedita a Venezia. Con 3.000 euro ci si garantisce l’uso esclusivo di un “monolocale con 4 posti letto a Santa Croce” nella prima settimana di settembre “in cui ha luogo sempre la regata storica e il festival del cinema”; con 4.000 euro di un “bilocale completamente arredato” nello stesso sestiere ma nella settimana successiva, con 4.500 un trilocale a Cannaregio “nella settimana 7 che corrisponde sempre al periodo di Carnevale”.

Salendo di prezzo si accede, invece, alla “comproprietà alberghiera” che include l’utilizzo a vita dei vari servizi della struttura come “hall, sala lettura, sala colazioni”. Per 12.000 e 13.000 euro ci sono due “prestigiosi monolocali/suite” a Santa Maria del Giglio “la prima” e “la seconda settimana di febbraio”; per 7.000 un “servizio semi-alberghiero” con “rifacimento della camera quotidiano” alla Fenice; per 6.000 euro ben DUE settimane l’anno in una “suite” alla Giudecca affacciata “direttamente sul canale”.

Annunci di questo tipo si moltiplicano ogni giorno, spesso accompagnati dalla dicitura di “sconto” e in alcuni casi di “vendita al ribasso”: un segnale non certo incoraggiante per l’”espansione del settore ricettivo” ma che fa piuttosto pensare al vecchio adagio “pochi, maledetti e subito”.