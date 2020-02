Favaro, coltellata alla gola durante lite: chiuso Bar “On The Rock”

Nell’ambito del programma di verifiche agli esercizi pubblici effettuato dalla Compagnia Carabinieri di Mestre in tutto il comprensorio, nel pomeriggio di ieri è stata sospesa l’attività del Bar “On The Rock”, di via Altinia.

Il provvedimento, emesso dal Questore di Venezia su proposta avanzata da personale della locale Stazione Carabinieri, che hanno effettuato le operazioni di accertamento, fa riferimento agli esiti di una serie di attività di prevenzione e di polizia giudiziaria effettuate in tutti gli esercizi pubblici del territorio.

Il 2 novembre 2019 in particolare, personale della Stazione Carabinieri era infatti intervenuto presso l’esercizio pubblico poiché in piena notte, nel corso di una rapina, sono stati esplosi due colpi di pistola, per fortuna risultati poi a salve.

A metà gennaio invece la chiamata al “112” veniva fatta da alcuni avventori che avevano assistito ad una violenta rissa, con uno dei contendenti in particolare che, brandendo un coltello trovato sul bancone del bar, feriva il rivale prima di fuggire in direzione centro di Favaro. Il responsabile è stato poi arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile.

La ferita sulla vittima era stata prodotta con un profondo fendente alla gola ed è quindi risultato che il bar era il centro di aggregazione di vari soggetti con precedenti di polizia di cui alcuni già sottoposti a misure di prevenzione personali.

Venerdì la sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico per sette giorni, ai sensi della normativa di settore, notificata nella mattinata odierna al titolare, una cittadina di origine cinese.

Il programma di controlli, che dal decorso anno ha permesso di sottoporre a verifica molti esercizi pubblici ed attività imprenditoriali non solo nel centro abitato mestrino, ma in tutto l’entroterra, sarà intensificato nei prossimi giorni, con controlli mirati, effettuati anche con l’ausilio delle componenti specialistiche dell’Arma dei Carabinieri.