Escursionista di 22 anni disperso a Recoaro Terme: ricerche concentrate sui versanti del Gruppo del Fumante

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È ancora disperso un escursionista padovano di 22 anni partito sabato 29 agosto per affrontare la Ferrata del Vajo Scuro, nel territorio di Recoaro Terme, in provincia di Vicenza. Le ricerche proseguono da più giorni senza esito.



Il giovane sarebbe dovuto pernottare al Rifugio Fraccaroli, che al momento risulta chiuso; non si è presentato e da allora non si hanno sue notizie. L’ultimo contatto con i genitori risale alle 13.30 di sabato, quando ha comunicato per l’ultima volta via telefono.

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L’auto dell’escursionista è stata trovata parcheggiata al Rifugio Battisti, punto di partenza utilizzato da molti frequentatori della zona. Da sabato pomeriggio il cellulare del 22enne risulterebbe spento, rendendo più difficile ogni tentativo di localizzazione.



Nelle prime fasi delle operazioni è stato effettuato un lungo sorvolo con l’elicottero della Guardia di Finanza, a bordo del quale era presente personale del soccorso alpino di Recoaro-Valdagno. Anche questo sopralluogo non ha permesso di individuare tracce del giovane.



Parallelamente alle ricerche aeree è stato impiegato un sistema elettronico noto come IMSI Catcher, che serve a intercettare e localizzare i telefoni cellulari agganciati alle celle. L’impiego di questo dispositivo non ha comunque fornito indicazioni utili sul punto in cui potrebbe trovarsi l’escursionista.



Le informazioni raccolte dalle celle telefoniche agganciate nelle ore successive al contatto con i genitori sono state analizzate dalle forze coinvolte: tali dati indirizzerebbero le ricerche verso i versanti vicentini del Gruppo del Fumante, con attenzione particolare a Monte Plische e Passo della Lora.



Le operazioni si svolgono in quota e su terreno impervio: i soccorritori stanno scandagliando itinerari e pendii compatibili con il percorso della ferrata e con gli spostamenti che emergono dalle celle telefoniche. È un lavoro che richiede tempi lunghi e metodici controlli, soprattutto quando i segnali di localizzazione sono deboli o intermittenti.



Non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni meteorologiche o su eventuali testimoni che abbiano visto il giovane lungo il percorso. Anche lo stato delle attrezzature con cui era partito non è al momento noto.



Le autorità hanno predisposto un coordinamento tra le varie componenti del soccorso per coprire i punti indicati dalle analisi tecniche e le zone circostanti. Le ricerche proseguiranno fino a quando non verranno trovate tracce che possano chiarire la situazione e consentire l’intervento in sicurezza.



Sono impegnati nelle operazioni il soccorso alpino di Recoaro-Valdagno, Schio e Arsiero, i soccorritori della Guardia di Finanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.