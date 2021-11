Malore fatale, muore a Spinea a 44 anni

Un malore improvviso e purtroppo fatale, con tutta probabilità, è all’origine della disgrazia scoperta a Spinea mercoledì scorso.

Davide Cernigliaro, impiegato alla Arredo 3 di Scorzè, è stato trovato morto in casa. Avrebbe avuto 44 anni tra pochi giorni.

Era solo in casa quando è stato colto dal malore fatale.

Su avviso dei genitori, che vivono altrove, nella casa hanno avuto accesso le forze dell’ordine e i sanitari che però non hanno potuto che constatare il decesso.

L’uomo è ricordato da tutti come persona brava e perbene che, addirittura, nei suoi vent’anni di lavoro non era quasi mai stato assente.

Gentile e disponibile con tutti, era molto benvoluto nel suo luogo di lavoro.

Nessuno fa cenno o ammette che fosse possibile sospettare di problemi di salute.

La data della funzione funebre non è ancora stata fissata.

