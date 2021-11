Ladri in casa: i proprietari rientrano e trovano un macello

Tra le cose peggiori che assalgono i proprietari che rientrano scoprendo la casa svaligiata è il disastro. E’ un danno ulteriore, oltre a quelli da riparare.

In questo caso, oltre a tutto sottosopra, a tutte le cose tirate fuori e gettate a terra per rovistare, ci sarà da pulire anche la finissima polvere d’acciaio prodotta dal “flessibile” dei ladri per cercare di aprire la cassaforte, una polvere che si è depositata e infilata dappertutto non facendo neanche di certo bene per la salute.

Altro danno collaterale da aggiungere agli altri prodotti dai delinquenti che entrano in casa per rubare.

L’ultimo caso noto è avvenuto a La Salute di Livenza mercoledì nel tardo pomeriggio.

I ladri sono entrati praticando un piccolo foro sulla porta-finestra del soggiorno al piano terra.

La loro attenzione si è subito concentrata al primo piano dove hanno messo a soqquadro tutto riuscendo a trovare gioielli e denari.

Poi si sono rivolti alla cassaforte che hanno tentato di aprire (ma quanto bene sono attrezzati? ndr) con una smerigliatrice.

Il lavoro però non è né silenzioso né veloce, infatti dopo alcuni minuti spesi in tentativi inutili hanno abbandonato l’impresa dandosi alla fuga.

Resterebbe da capire se il repentino abbandono possa essere stato provocato dal fatto di aver attirato l’attenzione di qualcuno per il rumore dell’attrezzo, ma a questo punto cambia poco.

Il furto è stato scoperto al rientro dai proprietari nella prima serata.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Annone Veneto.

I militari hanno poi raccolto la denuncia con l’elenco degli oggetti rubati e la stessa si va a sommare ad altre dell’ultimo periodo stando a quello che si può leggere sui social.

Solo tre giorni fa, ad esempio, a San Stino, era avvenuto un furto in un appartamento di un condominio con la medesima modalità di effrazione.

