Venezia e Zanetti: si apre la crisi. Lo si capisce dal muso lungo del mister nel dopopartita.

“È una sconfitta pesante per il valore che ha, il percorso è ancora lungo ma non è possibile ‘steccare’ una partita del genere. L’impegno non è mancato, ma noi abbiamo la capacità di distruggere con episodi quello che costruiamo in settimana”.

L’analisi dell’allenatore è lucida: “Finché l’arbitro non fischia siamo aggressivi, convinti e poi quando si entra in campo le gambe diventano dure e il pallone scotta. La colpa degli errori individuali è mia, non ricordo parate di Maenpaa, ha sbagliato ma non ha nessuna colpa”.

Henry è stato espulso e questo lo ha fatto infuriare: «a fine primo tempo l’arbitro ci aveva detto che l’aveva ‘graziato’ e aveva fatto finta di non sentire alcune cose che gli aveva detto in inglese. Lui è un giocatore di esperienza, non deve precludere il futuro della squadra, non finisce oggi il campionato. Andare a Spezia senza Henry per infortunio mi sta bene, ma perché ha chiacchierato troppo mi fa arrabbiare”.

E sui cori di contestazione dei tifosi a fine gara Zanetti è laconico: “Sono meritati”.

“È stata una vittoria importantissima, uno scontro diretto in cui i punti valgono doppio. Era un incontro delicato sul piano della tensione che la partita si portava dietro. Ci dà respiro, ossigeno, fiducia. Ci sono tante partite, il cammino è lungo, ma vincere qui è chiaro che è pesante”. Queste le parole a caldo dell’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo. Il tecnico si è soffermato sull’analisi: “Una delle cose da non fare qui è difendere basso – ha notato – questo è un campo che si presta alla bagarre, batti un angolo e non sembra un angolo, sembra un tiro vicino alla porta, è tutto più piccolo e si percepisce in maniera diversa. Difendere lontano era determinante e andare a prendere l’avversario era una possibile strategia”.

Per il Calcio Venezia e Zanetti si apre ora un accenno di crisi: la gara di domenica a pranzo era la prima di un trittico di partite che definirà il futuro del Venezia. Tradotto: ci si gioca le possibilità di salvezza in A: sono tutte finali.

La delusione nasce anche dal fatto che si sono viste poche emozioni al Penzo, in una partita condizionata dalla paura di perdere, che alla fine è stata persa dal Venezia 0-2 più che vinta dalla Samp.

Con lo spettro della retrocessione che aleggiava per entrambe, la squadra di casa ha fatto due regali, inutile nasconderlo.

Decisivo in entrambe le occasioni Sabiri, che attacca la difesa mettendo ulteriore pressione soprattutto su Ceccaroni, in palese difficoltà.

Già nel primo tempo la partita si era chiusa con gli ospiti avanti per due reti a zero.

La svolta arriva al 24′ con il primo regalo del Venezia: Ceccaroni scarica indietro su Maenpaa, il portiere tiene palla in area spostandosi sulla destra e non si accorge che dietro di lui Sabiri è pronto a intervenire in scivolata. Così la palla arriva a Caputo, e il bomber deve solo appoggiare di piatto a porta vuota.

Quattordici minuti dopo il Venezia offre un altro “cioccolatino” alla Sampdoria, e un bomber come Caputo non si fa cogliere impreparato: sempre Ceccaroni propone a Fiordilino, che però è marcato, Sabiri entra in area, scarica di tacco per Sensi, il neoacquisto dall’Inter calcia a botta sicura, Maenpaa non trattiene e la sfera rotola su Caputo, opportunista nell’anticipare Caldara e appoggiare in porta.

Non aiuta l’ambiente quanto successo al 41′, quando Henry protesta un po’ troppo e viene espulso da Orsato per doppia ammonizione (entrambe per qualche parola di troppo).

Il mister Zanetti aspetta il francese e lo prende di petto urlandogli “Ti devi stare zitto”.

Infine, allo scadere, l’ennesimo regalo del Venezia quasi concede anche la rete a Sabiri: Ceccaroni in scarico ancora verso il portiere, interviene la punta doriana che non riesce a bucare la rete lagunare.

ps: Un minuto dopo è Caldara a scivolare e fornire le chiavi dell’area a Caputo, che però spara alto.