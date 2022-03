Venezia-Sampdoria, sfida salvezza domenica al Penzo

A Venezia la gara di domenica a pranzo sarà la prima di un trittico di partite che potrebbe definire il futuro del Venezia.

Al Penzo arriverà alle 12.30 la Sampdoria, coinvolta anch’essa nei bassifondi della classifica a +4 sui lagunari, poi sarà a volta di Spezia e Udinese.

Rientra dalla squalifica Aramu, che potrebbe dar quindi vivacità alla manovra offensiva degli arancioneroverdi.

Per il resto rimangono in dubbio Vacca, Johnsen e Cuisance alle prese con i postumi dei relativi infortuni e quindi impegnati in allenamento differenziato. Sicuri di rimanere fuori gli infortunati Lezzerini e Romero, assieme all’ormai fuori lista Molinaro.

Probabile il ritorno al 4-3-3 per gli uomini di Zanetti.

SAMP, ALLARME PER COLLEY, GIOVINCO ION AFFATICAMENTO MUSCOLARE

E’ invece allarme in casa Sampdoria verso la gara col Venezia per il difensore Colley che ha un leggero fastidio al ginocchio sinistro e oggi si è allenato tra palestra e piscina.

Se non dovesse farcela al fianco di Yoshida ci sarebbe Ferrari, in pole position rispetto a Magnani. Affaticamento muscolare anche per Giovinco, la sua convocazione è in dubbio. La squadra si è allenata all’ora di pranzo al “Mugnaini” di Bogliasco, dove è salito in visita anche il presidente Marco Lanna. Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una seduta sul campo 2 a base di esercitazione tecnica, prolungato lavoro tattico e partitella 10 contro 10 a campo ridotto. Domani, venerdì, è in agenda una seduta mattutina, quindi nel pomeriggio la partenza in treno alla volta di Mestre.