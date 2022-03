“Se qualche residente tratta male un turista è una forma di resistenza civile”. Lettere

Come definire gli 80.000 al giorno che sono venuti ad assistere a quel trionfo del kitsch e del cattivo gusto che è diventato il carnevale di Venezia?

O quei maleducati che di giorno e di notte fanno rintronare le calli con loro trolleys?

O quelli che non perdono l’occasione per filmare la curiosità dei pompieri e, peggio, delle ambulanze ed i funerali in barca?

Come scriveva una prestigiosa rivista tedesca anni fa: chi ama Venezia non ci va.

E se qualcuno ancora insiste non si lamenti se, per una forma di resistenza civile, viene trattato male da quei ormai pochi residenti a cui provoca solo disagi.

S.

(lettera firmata)