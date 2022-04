Mestrino pestato a sangue per una imprecazione verso l’auto che correva: vicini all’identificazione

Il fatto ha sconvolto tutti e originato un’infinità di commenti sui social.

Domenica pomeriggio, in corrispondenza del passaggio pedonale davanti alla Piscina, un uomo a piedi ha attraversato sul passaggio pedonale. Mentre lo faceva un’auto è comunque passata a velocità sostenuta e il pedone ha gridato qualcosa all’indirizzo dell’automobilista con l’intenzione di fargli capire che bisogna andare più piano. In pochi attimi si era scatenata una furiosa reazione: l’auto ha inchiodato e con un blitz i quattro occupanti sono scesi raggiungendo e circondando il pedone con fare aggressivo.

Nemmeno il tempo di spiegarsi che sono partiti pugni e calci in quattro contro uno che hanno fatto ben presto finire l’uomo steso e sanguinante sull’asfalto.

Ora i responsabili avrebbero le ore contate grazie all’indagine della polizia che ha acquisito tutti i filmati delle telecamere.

Il fatto avvenuto in via Circonvallazione avrebbe molti riscontri. Oltre alle testimonianze, i filmati del sistema di videosorveglianza del Comune ha permesso di risalire alla Mazda. Dall’auto al proprietario è un attimo e gli occupanti ripresi sono stati 4 di cui si hanno i precisi dettagli fisici.

Di essi, in due hanno certamente partecipato attivamente al pestaggio.

Intanto, dopo gli accertamenti medici, sono arrivati gli aggiornamenti sullo stato di salute della vittima.

Solo qualche contusione, fortunatamente, per il 52enne mestrino.

Al volto e su un fianco, soprattutto, comunque tali da far compilare ai medici un certificato di guarigione con prognosi di 4 giorni.