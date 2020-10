Matilde Brandi: urla e parolacce al Grande Fratello VIP contro Tommaso Zorzi

Durante la puntata del Grande Fratello VIP di ieri sera Matilde Brandi ha letteralmente perso le staffe urlando e rivolgendo parolacce al coinquilino Tommaso Zorzi.

La ballerina, che fino a quel momento aveva manifestato un atteggiamento pacato e tranquillo, nel bel mezzo della diretta ha improvvisamente inveito contro l’influencer, reo di aver chiamato il compagno di Adua Del Vesco “il fidanzatino di Casablanca”.





Così, in un vero e proprio mental breakdown, Maltilde Brandi ha gridato: “Non mi piaci che tu parli male di Adua, non sai cosa ha passato. Hai detto ‘Ora c’è il fidanzatino di Casablanca’, stai offendendo anche Massimiliano. No non sto calma, tu puoi rompere il c***o io non lo posso rompere? Lo rompo. Sono 20 giorni che rompi il c***o, lo rompo una volta io non va bene? Basta!”. Al che Tommaso Zorzi ha replicato: “La mia era una battuta, se non hai il senso dell’umorismo non è un problema mio”, ottenendo come risposta dall’infuriata showgirl: “Non puoi parlare di ipocrisia, visto che sapevi benissimo cosa aveva detto all’orecchio Adua, ma hai mentito”.

Matilde Brandi si riferiva al momento in cui la Del Vesco ha detto sia alla bionda che a Dayane Mello che Morra era gay, un episodio che l’attrice ha confessato e per il quale si è in seguito scusata. “L’ho fatto per difendere le persone, sono cose loro che ne sai cosa hanno passato nella vita! Posso dire la mia o sempre tu devi dire la tua? Non sappiamo cosa realmente ha passato”.

La ballerina è stata poi interrogata da Signorini sull’accaduto. Ancora fuori di sé la Brandi ha minacciato di uscire: “Io ringrazio tutto il Grande Fratello ma voglio tornare a casa, questo gioco non fa per me. Io non voglio essere falsa e ipocrita. Mi conosco, quando parto poi è difficile fermarmi”. Il conduttore, allora, l’ha convinta a rimanere incitandola: “Sei la colonna del GF, rimani nella Casa”.





Ma ci sarebbe anche un altro motivo dietro alla sfuriata di Matilde Brandi: durante uno stacco pubblicitario la showgirl avrebbe sentito Zorzi e Maria Teresa Ruta definire Adua Del Vesco “lesbica”. I due concorrenti si sono difesi negando di aver mai pronunciato tale parola: “Lesbica? Ma stai scherzando? Lesbica?” ha replicato Zorzi con la Ruta che ha confermato: “Non abbiamo detto lesbica. Abbiamo detto ‘siamo a Beautiful’, era una telenovela, ne verrà una dietro l’altra. Però era solo una battuta. Sono battute quelle che abbiamo fatto”.

Al termine della puntata la Brandi si è scusata con Tommaso Zorzi per i toni utilizzati ma ci ha tenuto a ribadire: “Lei ha le sue colpe però non è solo colpa sua, è un’insieme di cose. Se devo dire una cosa io la dico in faccia. Purtroppo io sono così. Lo stesso ho fatto con Adua, io non ho parlato male di te. Gliel’ho detto anche io, lei deve affrontare le persone”. L’influencer ha accettato le scuse della Brandi ed è tornato sul comportamento della Del Vesco: “Io non sono falso. Io se devo dire una cosa non la dico ad Adua. Lei ha negato anche oggi in puntata che ci siamo visti in albergo. Io ho chiesto allora a chi mi sta gestendo i social di fare uno screenshot della nostra conversazione. Lei continua a dire bugie per pararsi il cu*o. A me questo da fastidio”.

Chi la sta raccontando giusta? Adua Del Vesco ha davvero parlato a Zorzi dell’omosessualità di Morra?

Marie Jolie