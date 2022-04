Licorice pizza, cinema di Anderson con l’ombra dell’ultimo maestro

Esiste un cinema “alla Paul Thomas Anderson”?

Ovverosia, il regista de “Il filo nascosto” ha una sua peculiarità tipica di linguaggio che faccia la differenza? La risposta è ovviamente sì.

La messinscena dell’autore, pur con influenze e debiti, è comunque cifrata. Fatta di una meticolosa scrittura, controllo dei reparti tecnici, gestione della coralità interpretativa, il cinema di Anderson sembra stagliarsi nel panorama contemporaneo con l’ombra dell’ultimo maestro.

Ma a parere mio resta sempre un non so che di non maturo, di imbeccata da cinema altrui come se alla crescita del controllo del mezzo non vi sia una adeguata maturità tematica e di visone del mondo.

“Licorice pizza” è un film basato sul ricordo della “sua” san Fernando Valley, California, vista attraverso le vicende di due giovani né belli, né carismatici ma a loro modo del tutto speciali. Uno è Gary Valentine, quindicenne fantasioso, sbruffone, leggermente mitomane, completamente simpatico che ha un colpo di fulmine per la venticinquenne Alana, apparentemente più matura ma in realtà persino più persa nel mondo di Gary.

Attraverso la rocambolesca storia di stop and go sentimentali ed esistenziali (in cui gli adulti sono poco più che comparse) abbiamo modo di attraversare la California dei 70, tra canzoni d’epoca, incontri con personaggi celebri del cinema, periodo storici come l’anno della crisi del petrolio durante l’era Nixon.

“Licorice pizza”, dal punto di vista registico, a volte compie dei veri e propri miracoli. La fotografia pastello, ottenuta con l’uso di pellicola e strategie di sottoesposizioni e sovraesposizioni delle luci ottiene i colori tipici di quell’America, che cedevano il posto all’effervescenza sixtie per entrare nella notte del decennio successivo.

La direzione degli attori è impeccabile; Gary è interpretato dal figlio dello scomparso Philip Seymour Hoffmann e ricorda moltissimo il padre. Alana Haim passa dalla musica al cinema e restituisce un personaggio perfettamente bilanciato tra arroganza, fragilità, ricerca di riscatto dal mondo consumistico del sogno americano, mondo in cui Gary invece è immerso sino al midollo.

Memore del cinema off Hollywood dei settanta, Anderson fa fluttuare la cinepresa dentro le scene con grande fluidità e disarticolazione. Ma siamo del tutto avvinti da questa storia d’amore e ricerca di sé? Ecco, qui invece mi sembra che il regista di “Magnolia” non centri adeguatamente l’obbiettivo.

Confermando un po’ la tendenza da “primo della classe” presente, ora molto ora meno, in tutti i suoi film. Non sempre Gary e Alana ci arrivano come dovrebbero, il racconto è sin troppo scandito da scarti e sbalzi narrativi per averli sempre sott’occhio per cui le circa due ore di film sembrano quasi tre e perdiamo i nostri antieroi tra le strade di san Francisco. Inoltre; ho veramente fatto di tutto per non pensarlo ma all’apparizione dei cameo di Sean Penn che rifà William Holden, Bradley Cooper che impersona Jon Peters e Christine Peterson che incarna una quasi Lucille Ball si sente il peso del Tarantino di “C’era una volta Hollywood”.

E qui ritorno sulla mia idea che Paul Thomas Anderson è un regista che ha sempre bisogno dell’imbeccata per fare un film; poi ci mette la tecnica, anche del suo. Ma non è mai davvero sorprendente.

Detto ciò “Licorice Pizza” merita una visione e non è certo un film da cassare come non riuscito. A dirla tutta dentro ci sono alcuni tra i migliori momenti di tutto il cinema di Anderson; penso al primo piano della direttrice dell’agenzia comparse e alla bravura nel riprenderla mentre interroga Alana, giusto per citare un momento davvero alto del film. O lo scambio di persona tra Gary e un omicida, dove la camera sa giocare tra vetri, riflessi e luci opalescenti.

Ragioni queste più che sufficienti per vederlo in sala.

LICORICE PIZZA

(ID. 2021) PROD.: U.S.A.

Regia: Paul Thomas Anderson

Con Cooper Hoffman, Alana Haim, Sean penn, Tom Waits, Bradley Cooper