Incidente ‘burcio’ dietro la Fenice: rio chiuso

Incidente al barcone ieri a Venezia: un’ordinanza della Polizia locale dispone la chiusura del rio de la Vesta.

L’ordinanza emanata dal Comando generale della Polizia locale ieri sera, giovedì 24 marzo, dispone la chiusura del rio de la Vesta nel tratto ricompreso fra le intersezioni con rio dell’Alboro, rio di Santa Maria Zobenigo e rio de la Verona.

Il provvedimento, firmato a seguito di un incidente nautico avvenuto nel pomeriggio di giovedì che ha visto il capovolgimento di una motobarca in ferro, si rende necessario per consentire ai Vigili del Fuoco e alle Guardie ai fuochi il posizionamento delle panne antinquinamento e il recupero degli idrocarburi sversati in acqua.

L’ordinanza rimarrà in vigore fino al termine degli interventi di messa in sicurezza e bonifica.