Incidente a Venezia: barca da lavoro si ribalta e ne affonda un’altra

Barca da lavoro si ribalta oggi a Venezia e ne affonda un’altra. L’incidente giovedì pomeriggio in un rio dietro La Fenice.

Fortunatamente nell’incidente non si sono verificati feriti.

Il fatto è avvenuto nel rio de la Veste, dietro al teatro La Fenice.

L’imbarcazione da lavoro era ormeggiata vicino alla muretta, nei pressi di un cantiere.

Per motivi che non sono chiari improvvisamente si è capovolta mentre si effettuava la manovra di sollevamento di un macchinario.

Nel ribaltamento verso il canale, probabilmente dovuto all’eccesso di peso della struttura, ha tirato sotto un altro barchino.

Il barchino non aveva nessuno a bordo, dunque non ci sono state persone ferite. Il mezzo è però affondato.

Il rio in cui è avvenuto l’incidente è stato chiuso alla navigazione e precauzionalmente è stato bloccato temporaneamente il transito pedonale nelle calli vicine.

Sul posto i soccorsi stanno cercando di raddrizzare l’imbarcazione, che però, intanto, sta sversando gasolio nel canale.