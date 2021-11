Covid Veneto e Venezia oggi (sabato 27/11/21): ulteriore crescita

Covid in Veneto: se ieri (venerdì) i nuovi casi positivi erano stati 2.036, oggi viene registrato un ulteriore incremento.

Il Veneto supera infatti ancora quota duemila contagi in un giorno, con 2.113 casi nelle ultime 24 ore.

Il numero porta il totale a 511.449.

Si registrano purtroppo anche altre 6 vittime, che portano i decessi a 11.941.

L’incidenza dei casi su 106.724 tamponi (24.019 molecolari e 81.705 test rapidi) è dell’1,97%.

Gli attuali positivi sono 27.612, 1.358 in più nelle 24 ore.

Prosegue ad aumentare la pressione ospedaliera, con 488 ricoveri in area non critica (+26) e 90 (+1) in terapia intensiva.

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 412

Treviso 451

Venezia 412

Verona 275

Vicenza 407

Belluno 57

Rovigo 83

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 5862

Treviso 4439

Venezia 5034

Verona 3273

Vicenza 4519

Belluno 657

Rovigo 844

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 16

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 2

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 13

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Dolo reparti di medicina 23

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 4

Ospedale di Chioggia reparti di medicina 8

Ospedale di Chioggia reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 16

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 2

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 4