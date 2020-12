Controllori aggrediti da passeggero senza biglietto a Mestre

Controllori aggrediti da passeggeri non in regola con il biglietto: un copione purtroppo già visto tante volte che si ripete. Questa volta l’aggressione si è verificata a Mestre.

Il passeggero, uno straniero del Camerun di 25 anni, giovedì sera era a bordo della Linea 2 quando sono saliti i verificatori.

Al momento di chiedergli il titolo di viaggio l’uomo però ha mostrato un biglietto senza alcuna convalida.

Quando i due dipendenti gli hanno fatto notare la cosa lo straniero ha pensato bene di aggredirli per tutta risposta.

Il conducente del mezzo ha così dovuto chiamare i carabinieri per placare la furia dell’uomo.

Denunciato, l’uomo sarà processato per direttissima.





(Rip.: Controllori aggrediti da passeggeri non in regola con il biglietto: un copione purtroppo già visto tante volte che si ripete. Questa volta l’aggressione si è verificata a Mestre.

Il passeggero, uno straniero del Camerun di 25 anni, giovedì sera era a bordo della Linea 2 quando sono saliti i verificatori.

Al momento di chiedergli il titolo di viaggio l’uomo però ha mostrato un biglietto senza alcuna convalida.

Quando i due dipendenti gli hanno fatto notare la cosa lo straniero ha pensato bene di aggredirli per tutta risposta.

Il conducente del mezzo ha così dovuto chiamare i carabinieri per placare la furia dell’uomo.

Denunciato, l’uomo sarà processato per direttissima).